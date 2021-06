Selon Nissan, les conducteurs de voitures électriques roulent plus que les autres

Autonomie et temps de recharge, ces deux données reviennent sans cesse lorsque l'on parle de voitures électriques à un automobiliste qui n'a pas encore franchi le pas. Une récente étude de l'organisme OnePoll (commandée par Nissan) basée sur 7000 conducteurs (Norvège, Suède, Danemark, France, Allemagne, Pays-Bas, Espagne, Italie mais aussi Royaume-Uni) et menée entre fin janvier et fin février démontrerait que le propriétaire de véhicule électrique roule plus que ses homologues.

En moyenne, un conducteur de véhicule thermique dans ces pays effectue 13 600 km par an, contre 14 200 pour un conducteur d'électrique. Ce sont les Italiens qui sont en tête avec 15 000 km en moyenne par propriétaire d'électrique, devant les Pays-Bas (14 800 km). C'est à mettre en parallèle des 47 % de conducteurs de thermiques qui estiment que le principal avantage de l'essence et du diesel est l'autonomie, sachant qu'une majorité des automobilistes ne souhaitant pas passer à l'électrique mettent en avant ces deux problématiques : problème de l'autonomie, et de la charge.

Par ailleurs, 69 % des sondés estiment être satisfaits de l'infrastructure de recharge pour leur véhicule électrique.