Sentir la Lamborghini c’est possible grâce à ces trois nouveaux parfums

Lamborghini poursuit sa diversification avec un produit que personne n’attendait vraiment : une collection de parfums de luxe. La marque de Sant’Agata Bolognese s’est associée au parfumeur italien Xerjoff pour créer trois fragrances baptisées Avanguardia, Fierezza et Perseveranza.

Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, ces parfums ne cherchent pas à reproduire l’odeur de l’essence, du cuir chauffé par le soleil ou d’un V12 à pleine charge. Chacun propose son propre univers olfactif. Avanguardia mise sur des notes fruitées et boisées, Fierezza adopte un caractère oriental plus épicé, tandis que Perseveranza privilégie des accords boisés relevés de gingembre et de clou de girofle. Lamborghini a tout de même tenu à rappeler ses origines automobiles. Chaque coffret renferme ainsi un véritable morceau de cuir coloré provenant directement des ateliers de sellerie de la marque.

Près de 500€ le flacon

Le luxe a évidemment un prix. Le plus abordable des trois parfums -Perseveranza- s’affiche à environ 490 €, tandis que Fierezza grimpe à 515 €. Avanguardia, le plus exclusif de la gamme, atteint environ 550 € le flacon. Une somme considérable pour un parfum que les propriétaires de Lamborghini seront sans doute prêts à débourser pour vivre l’expérience de leur sportive italienne jusqu’au bout.