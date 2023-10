Seriez-vous prêts à monter dans cette Subaru volante ?

Comme son nom l'indique, le salon Japan Mobility Show n'a pas forcément l'ambition de présenter uniquement des automobiles. La preuve avec ce concept Subaru qui prend la forme d'une voiture volante ! Son nom : Subaru Air Mobility Concept.

Le véhicule aérien montré pour l'instant via un prototype statique reprend l'identité visuelle du constructeur. La signature des feux de jour rappelle furieusement celle du concept sportif survolté E-RA de 1088 chevaux introduit début 2022. Côté technique, le drone Subaru Air Mobility Concept dispose de six modules (un devant, un derrière et quatre sur les parties latérales) de quatre hélices chacun.

Aucune information n'est donnée concernant les moteurs de cet appareil. Sa vision de démocratiser le drone de transport fait penser dans un registre un peu plus sportif à l'Airspeeder 4 de l'entreprise Alauda Aeronautics capable de voler à une vitesse maximale de 360 km/h. L'engin bénéficie pour ce faire d'un ensemble fonctionnant à l'hydrogène. Le constructeur Subaru est effectivement peu impliqué dans ce type de technologie. Mais souvenez-vous : Toyota -à l'origine de la Mirai et de plusieurs voitures de course à hydrogène- détient une part non négligeable de la marque. Une telle orientation permettrait au drone Subaru Air Mobility Concept de bénéficier d'un temps de recharge record avec une autonomie améliorée. Vrai prototype ou fantaisie du salon tokyoïte ? La réponse dans quelques années.