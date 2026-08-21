Seuls 500 exemplaires de cette poussette Lamborghini seront produits

Chez Lamborghini, même aller au parc avec bébé peut devenir une affaire de prestige. Le constructeur italien s’est associé à Silver Cross pour créer la Reef AL Giallo, une poussette vendue 3 995 dollars (soit l’équivalent de 3 420 euros environ) et limitée à seulement 500 exemplaires. Oui, elle sera plus rare que certaines supercar de Sant’Agata.

Pour ce tarif, pas de V12 façon Revuelto évidemment, mais du cuir de qualité, de l’Alcantara, des surpiqûres jaunes et quantité de logos au taureau. La nacelle en polycarbonate reprend même certains traits des capots Lamborghini tandis que l’assise mélange suédine haut de gamme et fibres naturelles de bambou. Détail amusant, la pédale des freins s’inspire de celles des voitures de la marque.

Tous les attributs d’une série limitée

La mécanique reste heureusement adaptée aux trottoirs : roues tout-terrain, suspensions avec ressorts jaunes apparents et guidon travaillé à la main. Deux protections pluie, un voile pare-soleil, une moustiquaire et un porte-gobelet complètent l’ensemble. Chaque exemplaire reçoit enfin sa plaque numérotée, indispensable pour rappeler aux autres parents que votre poussette vaut le prix d’une petite voiture d’occasion.