Sexe en voiture, que dit la loi ?

La fête des amoureux est l’occasion de se rapprocher un peu plus de son ou sa partenaire. Mais au regard de loi, un rapport sexuel dans une voiture n’est pas vraiment toléré. L’article L 222-32 du code pénal prévoit que « l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende ». Cet article est également valable si les personnes ne sont pas dénudées car « l'exhibition peut être matérialisée par le fait d'avoir une attitude explicitement sexuelle ». Stationné sur un parking, sur le bord de la chaussée ou même dans sa propre cour (si elle est visible de la rue), est considéré comme le domaine public.

A l'arrêt et en roulant, un rapport peut vous coûter cher

En roulant aussi, l’acte sexuel n’est pas à proprement interdit mais il est fortement déconseillé pour des questions de sécurité routière. On parle ici de « défaut de maîtrise du véhicule ». L’article 412-6 du Code la Route indique que « tout véhicule en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci devra, à tout moment, adopter un comportement prudent. Le conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers ». En cas d’infraction, l’immobilisation du véhicule peut-être ordonnée, ainsi qu’une amende de seconde classe.

Pour les adeptes de la van life ou du camping-car, si les rideaux sont tirés, que le véhicule est stationné conformément à la réglementation (à condition de ne pas faire acte de camping sur la voie publique en sortant les tables et les chaises) et que vous ne perturbez pas la voie publique par un niveau sonore trop élevé, il y aura une tolérance.