En 2026, votre voiture est en voie de "smartphonisation". La donnée s'y avère encore plus importante que la mécanique.

En devenant un terminal numérique roulant, l'automobile transforme radicalement le modèle économique des constructeurs, mais aussi des télématiciens, lancés dans une course effrénée aux revenus logiciels.

La fin de l’acte de vente unique

Le récent partenariat entre le constructeur coréen Hyundai et Geotab, leader mondial de la télématique (5,8 millions de véhicules connectés), illustre parfaitement ce basculement. À l’instar de la majorité des constructeurs, ayant compris tout le bénéfice qu’ils peuvent tirer de la donnée, Hyundai adopte la stratégie du support matériel. Il fournit la voiture et laisse des experts comme Geotab déployer les applications capables de créer de la valeur.

Un enjeu financier colossal.

Le marché mondial de la voiture connectée devrait franchir cette année le cap des 145 milliards de dollars. Pour les constructeurs, il s’agit de transformer un achat unique en une rente temporelle.

Stellantis, par exemple, n’en fait pas mystère. Le groupe automobile ambitionne 20 milliards d’euros de revenus annuels supplémentaires d'ici 2030 grâce au software. Qu’il s’agisse de facturer l’accès aux données à des tiers ou de proposer des options activables à distance (OTA) chaque kilomètre parcouru devient une ligne de profit.

Pourquoi les constructeurs partagent leurs données ?

Dans cette nouvelle ruée vers l’or, les rôles sont distribués avec précision pour créer un cercle gagnant-gagnant.

Les constructeurs, valorisent la donnée native sans investir des milliards en R&D logicielle dans un métier qui n’est pas le leur. La data devient une commodité monétisable auprès des télématiciens.

Ces derniers s’imposent comme les agrégateurs de confiance. En multipliant les partenariats un maximum de marques automobiles, leur outil est capable de « parler » toutes les langues des constructeurs. De quoi leur permettre d’offrir aux gestionnaires de flottes un tableau de bord unique, harmonisant les données de marques automobiles disparates (Renault, Tesla, Hyundai, Peugeot, Ford…) sur une seule interface.

Un gain de fidélisation des clients

Pour les entreprises, cela signifie la fin du casse-tête logistique. Elles disposent d’un service clé en main. Tout est intégré en usine et activable via le numéro de série de la voiture. Pour les flottes, l’intégration native peut apparaître comme une sorte de cheval de Troie commercial.

C’est en tout cas un fort pouvoir de fidélisation pour les télématiciens. Une fois que l’entreprise a pris l’habitude d’utiliser un logiciel unique pour tous ses véhicules, pourquoi en changer ?