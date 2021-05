Stages de récupération de points: une vaste magouille mise à jour

Avec 12,7 millions de points retirés sur les routes de France en 2019 (dernier pointage disponible), soit près de 35 000 chaque jour, les stages de sensibilisation à la sécurité routière, qui permettent de récupérer quatre points de permis après deux jours à se voir infuser la bonne parole, ne manquent pas de candidats.

Et comme toute activité juteuse, celle-ci finit par donner des idées aux margoulins. Cette semaine, Le Canard Enchaîné nous apprend que les quatre syndicats qui représentent les 3 000 animateurs ont récemment alerté par courrier leurs adhérents sur une arnaque qui « a permis à des milliers et des milliers de conducteur, pendant plus de 5 ans, de récupérer 4 points sur leur permis de conduire sans suivre un stage et, pour certains, plusieurs fois. »

Ces prestations, facturées 350 €, soit 100 à 130 € de plus que les stages légaux, permettaient de récupérer des points sans qu’il soit nécessaire d’assister à quelque séance que ce soit. Le dirigeant du centre se contentait d’envoyer de fausses attestations en préfecture, après avoir contrefait les signatures de l’expert en sécurité routière et du psychologue censés assurer la formation. L’hebdomadaire cite ainsi l’exemple d’un établissement du Val de Marne qui, en trois ans, aurait validé 2 900 faux stages !

De fait, les escrocs profitent des faiblesses d’un système dépourvu ou presque de toute capacité de contrôle : « faute d’un fichier central, un animateur peut être déclaré présent le même jour à deux endroits différents sans que personne ne tique », explique un formateur contacté par Le Canard.

Et si les inspections préfectorales ont bien conduit au retrait de 71 agréments l’an dernier sur le territoire, cela reste manifestement trop faible pour inquiéter les fraudeurs. Enfin, on ignore encore les conséquences de l’affaire sur le permis des automobilistes qui ont participé à la magouille. Cette fois, il y a peu de chances qu’ils passent sous les radars.