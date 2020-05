Déconfinement: quelles villes conservent le stationnement gratuit après le 11 mai?

Après le 11 mai, pas de miracle à espérer : dans de nombreuses grandes villes où il était devenu gratuit au mois de mars, le stationnement va redevenir payant. Ce changement de régime se justifie à la fois par la chute des recettes des amendes dans des villes dont les budgets de fonctionnement sont plombés par la crise, et par une volonté, comme à Paris, de réduire au maximum la place allouée à l’automobile pour mettre à l’honneur les circulations dites « douces », au premier rang desquelles la bicyclette.

Ainsi, dès le 11 mai, c’est la ville de Paris qui réinstaurera le stationnement payant pour le « tout-venant », tandis que les véhicules bénéficiant du régime de stationnement résidentiel conserveront la gratuite jusqu’au 1 juin. Une démarche qui s’inscrit dans la volonté d’Anne Hidalgo de « s’opposer à ce que Paris soit envahie de voitures, synonymes de pollution », et qui s’accompagnera d’ailleurs de la mise en place d’un vaste plan vélo, avec la création de 50 km de pistes cyclables qui n’auront probablement de provisoire que le nom et qui « doublonneront » notamment les principales lignes de métro que sont la 1, la 4 et la 13.

Lors d’un point presse organisé mardi 5 mai, l’adjoint à la maire de Paris Christophe Najdovski a présenté les choses ainsi : « la ligne 13, c’est 540 000 voyageurs par jour. Si ne serait-ce que 10% d’entre eux prenaient leur voiture, cela représenterait l’équivalent d’une fois et demi le trafic enregistré sur les voies sur berge, qui s’ajouterait au reste de la circulation. Ce n’est pas tenable. »

Comme Caen, Lyon s’apprête aussi à rétablir le stationnement payant avec la fin du confinement, avec là encore l’intention de favoriser le vélo. Cela déplait toutefois à une partie des commerçants qui réclament un maintien de la gratuité jusqu’au 31 août, à l’image de ce qu’il se passe dans la ville voisine de Villeurbanne.

Bordeaux et Toulouse réintroduiront elles aussi le prélèvement de la dîme le 11 mai, tandis que Strasbourg s’interroge : « à un moment donné, il va falloir rétablir le stationnement payant, sans doute entre le 11 mai et le 2 juin », a déclaré le maire de la ville Roland Ries, qui redoute un retour de voitures-ventouses en centre-ville à partir du 11 mai. La ville a établi que le manque à gagner lié à la crise, avec notamment la gratuité du stationnement ou les exonérations de loyers, s'élève à 8 millions d'euros.

A Marseille, les automobilistes profiteront de deux semaines de rab’ : « Au regard des nouvelles consignes de déplacement, le stationnement payant sera rétabli pour les autres automobilistes à partir du lundi 25 mai 2020, soit deux semaines après la fin du confinement total. Ce délai, autorisé par la Ville de Marseille, permettra aux usagers de s’organiser pour la mise à jour de leurs abonnements et la réalisation des formalités de renouvellement notamment », précise un communiqué de la mairie. Toutefois, « l’ensemble des abonnements des usagers en cours de validité au 17 mars sera gratuitement prolongé jusqu’à la fin du mois de juin. »

A Tours également, on joue les prolongations pendant au moins trois semaines après le 11 mai, assure la municipalité. A Nantes, ce sont les résidents abonnés au stationnement illimité sur voirie qui sont privilégiés. Ainsi, les usagers prélevés mensuellement ne seront eux pas facturés pour les mois d'avril et de mai, tandis que ceux qui règlent à l'année verront leur abonnement prolongé de deux mois gratuitement.

De nombreuses villes qui avaient introduit la gratuité du stationnement doivent encore se prononcer quant au prolongement de celui-ci. En attendant, vous pouvez vous référer aux mises que nous ne manquerons pas de relayer ici, en collaboration avec l'appli Paybyphone.

Retour du stationnement payant déjà annoncé:

Ajaccio - 11/05

Belfort - 12/05

Béziers - 11/05

Bordeaux - 11/05

Brive-la-Gaillarde - 11/05

Caen - 11/05

Lyon - 11/05

Manosque - 12/05

Marseille - 25/05

Monaco - 04/05

Montpellier - 11/05

Paris - 11/05 (et 01/06 pour le stationnement résidentiel)

Toulouse - 11/05

Villes où le stationnement reste gratuit jusqu'à nouvel ordre (attention, des mises à jour sont attendues d'ici le lundi 11): Amiens, Angers, Annecy, Antony, Asnières-sur-Seine, Aulnay-sous-Bois, Avignon, Bagneux, Bastia, Bayonne, Beauvais, Boulogne-Billancourt, Bourg-la-Reine, Cachan, Cahors, Calais, Charenton, Charleville-Mézières, Châlons-en-Champagne, Chantilly, Châtillon, Chaville, Clamart, Clichy, Cogolin, Colmar, Colombes, Conflans-Sainte-Honorine, Courbevoie, Douai, Draguignan, Dunkerque, Epernay, Epinal, Étampes, Evian-les-Bains, Fontainebleau, Garches, Guérande, Issy-les-Moulineaux, Ivry-sur-Seine, La Plagne, Le Kremlin-Bicêtre, Le Perreux-sur-Marne, Le Pré Saint-Gervais, La Rochelle, Lens, Malakoff, Mantes-la-Jolie, Meaux, Melun, Menton, Meudon, Montmorency, Montreuil, Montrouge, Nantes, Neuilly sur Seine, Nice, Noisy le Grand, Orléans, Paris, Périgueux, Puteaux, Rezé, Romans-sur-Isère, Roquebrune-Cap-Martin, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Saint-Denis, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Mandé, Saint-Martin-de-Ré, Saint-Maur-des-Fossées, Saint-Maurice, Saint-Ouen, Saintes, Sartrouville, Sceaux, Sèvres, Sète, Suresnes, Thonon-les-Bains, Toulon, Tours, Tulle, Vanves, Vaucresson, Ville d'Avray, Villejuif, Villeurbanne, Vincennes, Voiron Source de cette liste: Paybyphone & Caradisiac

