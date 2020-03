Confinement : dans quelles villes le stationnement est devenu gratuit ?

Depuis le 17 mars, les règles du confinement imposent aux Français de rester chez eux au maximum et de se déplacer dans les cas de réelle nécessité, détaillés sur l'attestation de déplacement dérogatoire : travail, courses alimentaires, motif familial impérieux…

Beaucoup de voitures sont donc mises à l'arrêt, ce qui peut poser des questions sur le stationnement dans les villes, entre ceux qui ne se servent plus de leur auto et ceux qui doivent l'utiliser et se garer pour des missions prioritaires.

Bonne nouvelle, s'il n'y a pas eu de décision prise au niveau national, de nombreuses communes ont décidé de rendre le parking gratuit, avec donc un double intérêt : inciter les conducteurs à rester à leur domicile et faciliter la vie de ceux qui n'ont d'autre choix que de se déplacer, notamment les personnels soignants.

Paris a rapidement mis en place la gratuité du stationnement résidentiel et de l'ensemble du stationnement dans ses rues. Les personnels de santé peuvent de plus se garer sur les places réservées aux livraisons. À Lyon, « le stationnement payant sur voirie est suspendu » depuis le 19 mars. Il en est de même à Bordeaux, « sur l'intégralité de la ville », et à Lille. Marseille a aussi mis en place la gratuité du stationnement sur voirie, avec un arrêt du contrôle par la société qui s'en charge. Attention, cette dernière a aussi fermé ses agences.

Mais la mesure ne se limite pas aux plus grandes villes françaises. Des dizaines de communes appliquent une gratuité pour le stationnement dans leur rue. Le service de paiement via smartphone « PayByPhone » propose sur sa page Facebook une liste très complète, que l'on vous propose de retrouver en dessous.

Attention toutefois. La gratuité ne rime pas avec la liberté en ce qui concerne les places. Il faut ainsi respecter les emplacements dédiés. Les forces de l'ordre peuvent toujours vous verbaliser pour un stationnement gênant, encore plus si celui-ci peut perturber l'intervention de ceux qui sont en première ligne face au Covid-19. Le stationnement gênant est sanctionné d'une amende de 135 €.

Les villes où le stationnement est gratuit

Source PayByPhone

Ajaccio, Amiens, Angers, Annecy, Antony, Asnières-sur-Seine, Aulnay-sous-Bois, Avignon, Bagneux, Bastia, Bayonne, Beauvais, Belfort, Béziers, Boulogne-Billancourt, Bourg-la-Reine, Cachan, Caen, Cahors, Calais, Charenton, Charleville-Mézières, Châlons-en-Champagne, Chantilly, Châtillon, Chaville, Clamart, Clichy, Cogolin, Colmar, Colombes, Conflans-Sainte-Honorine, Courbevoie, Douai, Draguignan, Dunkerque, Epernay, Epinal, Étampes, Evian-les-Bains, Fontainebleau, Garches, Guérande, Issy-les-Moulineaux, Ivry-sur-Seine, La Plagne, Le Kremlin-Bicêtre, Le Perreux-sur-Marne, Le Pré Saint-Gervais, La Rochelle, Lens, Lyon, Malakoff, Manosque, Mantes-la-Jolie, Marseille, Meaux, Melun, Menton, Meudon, Monaco, Montmorency, Montpellier, Montreuil, Montrouge, Nantes, Neuilly sur Seine, Nice, Noisy le Grand, Orléans, Paris, Périgueux, Puteaux, Rezé, Romans-sur-Isère, Roquebrune-Cap-Martin, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Saint-Denis, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Mandé, Saint-Martin-de-Ré, Saint-Maur-des-Fossées, Saint-Maurice, Saint-Ouen, Saintes, Sartrouville, Sceaux, Sèvres, Sète, Suresnes, Thonon-les-Bains, Toulon, Tulle, Vanves, Vaucresson, Ville d'Avray, Villejuif, Villeurbanne, Vincennes, Voiron.