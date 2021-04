Stellantis déploie plusieurs centaines de Fiat 500 électriques à la location

La flexibilité qu'offre la location séduit de plus en plus de monde. Que ce soit pour une courte durée le temps d'un voyage, pour tester un véhicule quelques mois ou bien sur un contrat en leasing de deux ou trois ans, les offres se sont tellement multipliées qu'il y en a désormais pour tous les goûts, et toutes les bourses.

Les constructeurs ont su s'adapter à des clients de plus en plus infidèles et nomades, en quête d'offres très flexibles et sans engagement. Si la téléphonie s'y est mise depuis bien longtemps, l'automobile entre en jeu. Citons notamment Seat qui propose la location sans engagement sur bon nombre de modèles de son catalogue.

Cette fois, c'est la filiale de FCA Bank, Leasys, qui annonce l'arrivée de 300 Fiat 500 électriques dans ses Mobility Stores, comme ici en photo, du côté de Nice. Trois offres sont proposées :

Location courte durée : kilométrage illimité, assurance incluse, à partir de 59 € par jour.

Location longue durée sans engagement : 499 € par mois, tout compris.

LLD : à partir de 119 € par mois (offre qui s'adapte au client selon le kilométrage, la durée...).

Leasys précise que d'autres modèles sont disponibles dans ces formats, tels que le Jeep Compass hybride rechargeable 4xe. La filiale de FCA Bank, propriété du groupe Stellantis, rajoute que la recharge dans les Mobility Stores est gratuite et illimitée.