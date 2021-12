Stellantis et le Crédit Agricole s’allient pour devenir N°1 de la location

Le Crédit Consumer Finance vient d’annoncer être entré en négociations exclusives avec le groupe Stellantis afin de « créer un leader paneuropéen de location longue durée (LLD) », dans un communiqué. Ce nouvel acteur sera détenu à parts égales par CA Consumer Finance et Stellantis, et s'adressera à toutes les clientèles, entreprises et particuliers, dans dix pays européens. Les deux partenaires ambitionnent de développer une flotte de plus d'un million de véhicules d'ici à fin 2026.

L'objectif est clairement affiché : « être sur le podium européen en 2026 », assure à l'AFP Stéphane Priami, directeur général adjoint de Crédit Agricole S.A, dans les colonnes du Figaro. « La location longue durée est ce qui va se développer le plus, on en est tous persuadés », affirme-t-il. « Les gens passent de plus en plus de la propriété à l'usage. »

La location longue durée était déjà plébiscitée par les entreprises. Désormais, de plus en plus de particuliers se convertissent. Le leasing représentait 28% des immatriculations de voitures neuves des Français en août 2021, soit 29 000 véhicules, résistant bien mieux que le reste du marché auto à la crise sanitaire, selon le syndicat des entreprises de service en LLD.

S'il se concrétise, ce partenariat leur permettra d'intégrer immédiatement le top 5 des acteurs de la location longue durée (ou leasing) automobile en Europe aux côtés d’Arval (BNP), d’ALD (Société générale) et de LeasePlan, le numéro 1 européen du secteur également en négociations avec la Société Générale.

«CA Consumer Finance ambitionne de faire de cette société l'un des acteurs de référence du marché en Europe (...) avec un objectif de 10 milliards [d'euros] d'encours en 2026», a fait savoir la société dans son communiqué. La conclusion de ces accords devrait intervenir au cours du premier semestre 2022. Ils devraient être opérationnels au premier semestre 2023, après l'obtention des autorisations requises.