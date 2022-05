Stellantis va miser gros en Amérique du Nord

Devenu un poids lourd de l’industrie auto mondiale, le groupe multinational Stellantis a pour ambition de lancer 75 modèles de véhicules électriques dans les huit prochaines années pour ses marques Peugeot, Opel, Fiat, Alfa Romeo ou Maserati.

Un développement de la flotte électrique qui passe impérativement par celui de l’outil de production. Pour ce faire, le groupe Stellantis a annoncé son intention d’investir plus de 2,7 milliards € dans deux usines nord-américaines, plus précisément dans la province de l’Ontario, dans le sud-est du Canada, à Windsor et Brampton.

Les deux sites, sur lesquels sont notamment assemblées les marques Jeep, Chrysler, Ram Dodge ou Fiat, vont bénéficier de lourds investissements pour assurer l’avenir du groupe en Amérique du Nord et optimiser ses outils de production sur le marché local.

Ville frontalière, simplement séparée de Detroit par la rivière du même nom, Windsor va ainsi voir son usine se transformer pour accueillir dès l’année prochaine la production de véhicules électriques et hybrides. Dans le même temps, la ville canadienne va voir une toute nouvelle usine de batterie pour véhicules électriques sortir de terre (en partenariat avec LG), mais également un centre de Recherche et Développement, qui va créer « plus de 650 postes très qualifiés d'ingénierie dans différents domaines pour soutenir la croissance de Stellantis dans l'électrification » de ses véhicules.

Du côté de Brampton, dans la banlieue de Toronto, l’usine existante va être complètement rééquipée et modernisée pour, en 2025, proposer une « architecture flexible et toute neuve pour soutenir les projets d'électrification de l'entreprise. »

"Ces investissements réaffirment notre engagement de long terme au Canada et représentent une étape importante sur notre chemin vers des véhicules à zéro émission", a par ailleurs ajouté dans un communiqué le directeur des opérations de Stellantis en Amérique du Nord, Mark Stewart.