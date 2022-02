Stellantis est hyper rentable et cela profite aux salariés

Nouvelle réussite incroyable pour Carlos Tavares. Stellantis a publié des résultats records pour son premier exercice, le groupe étant officiellement né de la fusion entre PSA et FCA le 17 janvier 2021. Stellantis a enregistré un chiffre d'affaires de 152 milliards d'euros en 2021, en hausse de 14 % par rapport aux résultats des deux anciennes entités un an auparavant.

Le nouveau groupe affiche un résultat opérationnel courant quasiment multiplié par deux, de 18 milliards d'euros. La marge est énorme, avec 11,8 %. C'est du niveau d'une marque premium, alors qu'ici il est question d'une galaxie de 14 constructeurs qui couvrent tous les segments, du plus populaire au plus luxueux. Le bénéfice net est de 13,4 milliards d'euros, quasiment multiplié par trois. A titre de comparaison, le groupe Renault, en pleine convalescence, a annoncé un bénéfice d'un milliard d'euros pour 2021, et une marge opérationnelle de 3,2 %.

Stellantis n'a donc pas été perturbé par la hausse des coûts des matières premières et la pénurie de semi-conducteurs, qui a plombé l'activité des usines. Pour Carlos Tavares, "les résultats record d’aujourd’hui prouvent que Stellantis est bien placée pour réaliser des performances solides, même dans les environnements de marché les plus incertains". Le groupe tire profit des synergies, qui ont représenté 3,2 milliards d'euros de cash net.

Ces résultats sont une bonne nouvelle pour les salariés. Carlos Tavares a annoncé au micro de France Info que 1,9 milliard d'euros vont être redistribués aux salariés. En France, les salariés qui gagnent jusqu'à 2,5 fois le Smic vont avoir une prime d'intéressement de 4000 € minimum.

En 2021, Stellantis a posé les bases de son fonctionnement, en dévoilant notamment ses plans pour l'électrification et les nouvelles technologies. L'événement à venir, c'est la présentation d'un vaste plan stratégique le 1er mars, qui devrait enfin détailler l'avenir de gammes des marques.