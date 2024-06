Les voitures s’invitent au cinéma et dans les clips musicaux de toutes les époques. Caradisiac revient sur quelques-unes de ces apparitions dans la culture pop, au grand écran ou dans des productions parfois plus pointues. La musique et les voitures cool, ça va parfois très bien ensemble !

Réalisé par Romain Gavras, le clip de « Stress » sorti en 2008 servait de vidéo à la chanson éponyme composée par le groupe Justice. Déjà bien présent dans le classement des titres les plus écoutés grâce à l’époque aux excellents « We Are Your Friends » ou « D.A.N.C.E », Justice avait demandé au réalisateur de produire un clip ultra-violent pour qu’il s’accorde parfaitement avec cette chanson aux mélodies brutales.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a réussi. Non seulement le clip de « Stress » a choqué tout le monde par sa violence, mais il a carrément été accusé d’incitation à la haine et critiqué pour le choix de ses acteurs. Perçu par certains comme une réalisation stigmatisante, il a beaucoup fait parler et offrait en tout cas un esthétisme parfaitement en phase avec la dureté de ses notes.

En revanche, personne n’a été ému par la mise à bord d’une Citroën Bx à la fin du clip, brûlée par les protagonistes en guise de bouquet final de cette vidéo de quatre minutes aussi dérangeante que savoureuse à regarder.

"Stress", l’ultra-violence en Citroën BX

On ignore d’ailleurs si les réalisateurs du clip ont choisi la Citroën BX au hasard ou si cette compacte au design clivant, moquée par Le Gorafi dans un article resté célèbre de 2012 et dans la série Caméra Café de la chaîne M6, a été sélectionnée en connaissance de cause. On imagine que la séquence fera un peu de peine à l’un de nos commentateurs dont la photo de profil comporte justement une Citroën BX, mais aussi à plusieurs de nos collègues dans la profession qui se sont passionnés au sujet de la BX au point d’en acheter plusieurs exemplaires.