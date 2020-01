Subaru dévoile un avant-goût de son SUV électrique

En réponse à

Lol, bien évidemment que Subaru sera encore en vie en 2030. Il faut vraiment être un médiocre petit citadin français qui n'en croise jamais pour ne pas comprendre que Subaru est retrouvé au niveau mondial partout dans les zones très rurales/très denses.

Si tu veux, viens me voir en Nouvelle-Zélande (mais ça marche aussi avec l'Australie ou les états ruraux des USA avec ta Tesla, je t'emmènerai faire 300 km de gravel road, de montagne et de sable, on verra bien ce qu'il se passera pour ta voiture à piles. Oh, certes, tu me dépasseras sur le 0-100 sur la ligne de départ, mais au moins, avec mon Outback, je serai sur la ligne d'arrivée...