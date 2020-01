Suisse : un "macaron" spécial pour les automobilistes alcoolisés

19 votes contre 16 et un vote reconduit deux fois à cause d'un "mauvais comptage", ça partait mal. Mais la motion soutenue par une partie de l'équipe municipale de Moutier, dans le canton de Berne, en Suisse, a bien été votée selon nos confrères du Matin. Il s'agit d'un macaron spécial destiné aux automobilistes ayant trop abusé de l'alcool, et qui souhaiteraient repartir à pied, laissant leur auto stationnée.

Concrètement, ce macaron sera vendu par les bars et restaurants et permettra, comme le disque bleu de laisser son véhicule stationné gratuitement jusqu'à 10h le matin sur n'importe quelle place de parking en centre-ville. Le but est d'encourager les personnes qui boivent à ne pas prendre le volant, en leur permettant de profiter d'une gratuité du stationnement avec le macaron. Evidemment, il faudra voir si certains ne se servent pas de ce petit bout de papier pour abuser du système.

"L'idée n'est pas d'inciter les gens à boire, mais bien de leur éviter une amende si, sagement, ils décidaient de laisser leur voiture en ville", commente l'un des auteurs de la motion. Les votants "contre" ont dénoncé le problème de la lutte contre les "voitures dormantes" en ville, qui restent de longues périodes sur une place de parking sans bouger.