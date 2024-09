Tesla Model 3 Propulsion VS Renault Mégane E-Tech 220 ch : la guerre des électriques est relancée

Même s’il ne communique pas officiellement sur la puissance de ses moteurs, le constructeur américain n’hésite pas, à l’instar de nombre de ses concurrents, à gaver ses autos de chevaux, pardon, de kilowatts. Dans le cas de la Model 3 d’entrée gamme, ces derniers seraient 208, ce qui correspond à 283 ch. Bien qu’elle n’ait rien d’un poids plume, avec presque 1 800 kg à vide, cette variante assure donc déjà des performances confortables, comme en atteste le 0 à 100 km/h, promis en 6,1 s.

Avec "seulement’’ 220 ch, la Renault ne semble pas en mesure de lutter, comme le confirment les 7,4 s homologués sur le 0 à 100 km/h. Toutefois, volant en mains, les sensations ne semblent pas totalement confirmer ces chiffres. En effet, la Mégane E-Tech possède un atout majeur lorsque l’on évoque les sensations de conduite : sa masse. Avec 1 636 kg, elle est, en effet, particulièrement légère pour une électrique de ce segment.

Aussi, sur route, la française fait preuve d’une plus grande agilité et semble ainsi plus nerveuse. Le train avant est à la fois précis et mordant, et la direction retransmet au conducteur, avec la plus grande fidélité, les informations au conducteur. En comparaison, la Model 3 pourrait paraître presque pataude. Mais son essieu avant semble plus mollasson et sa direction un peu moins précise, la Tesla peut compter sur la vivacité de son essieu arrière pour offrir un peu de sensations. Attention, toutefois, à ne pas se montrer trop optimiste car, lorsque le bitume est gras et le conducteur trop optimiste, ce trait de caractère peut conduire à des figures de style plus ou moins maîtrisées. Heureusement, l’électronique veille.

En matière de confort, la Mégane prend également le dessus. Certes, ce n’est pas un pullman, notamment lorsque le revêtement est imparfait, mais l’amortissement se révèle, de manière globale, très efficace et les sièges moelleux. Des sièges moelleux, on en trouve également à bord de la Model 3. Dommage que ses suspensions ne soient pas tout à fait aussi bien réglées que celles de la française. Très confortable dans la plupart des situations, la Model 3 peine à absorber les imperfections sèches, du type nid-de-poule. Et pourtant, notre modèle d’essai était équipé des jantes de série.

Lors des longs trajets effectués sur voies rapides, l’excellente insonorisation de la Tesla se révélera des plus appréciables. Vaste, lumineux et silencieux, l’habitacle a, ici, tout de la cabine Business. Privée, même en option, de toit vitré, dotée de vitres latérales étroites et masquant un peu moins bien les bruits de roulement, la Mégane E-Tech se révèle ici un peu moins agréable à vivre que sa concurrente.

Au fil des kilomètres, la Renault montrera également une autre de ses faiblesses. À cause d’une consommation supérieure, elle nécessitera, en moyenne, une recharge tous 340 km. C’est, certes, à peine moins bien que la Model 3 (350 km en moyenne), mais l’écart grandît sur autoroute. Tablez alors sur un arrêt tous 270 km avec la française et tous les 300 km avec l’américaine. En prime, cette dernière est capable de recharge plus rapidement, sa puissance maxi de recharge étant fixée à 170 kW, contre 130 kW pour la Mégane.

