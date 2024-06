Surprise, la nouvelle Fiat Grande Panda n'est pas moche en version de base

La nouvelle cousine italienne de la Citroën C3 / ë-C3 se nomme finalement Fiat Grande Panda. Proposée à côté de la Pandina exclusivement thermique, cette nouvelle citadine laissera le choix comme la Française entre une variante 100% électrique et des moutures équipées d’un petit moteur essence (probablement en version 100% thermique et à hybridation légère).

Il y a quelques jours, on l’a découverte dans sa version de pointe avec une présentation haut de gamme. Dans des images en fuite relayées notamment sur Worldscoop, on peut désormais l’observer dans une version d’entrée de gamme. Équipée de jantes tôlées blanches inspirées de celles de la vieille Panda, elle ne manque pas de gueule dans cette teinte rouge !

Une Grande Panda à 15 000€ ?

On ignore si ces images montrent la version électrique ou thermique de la Grande Panda, mais on ne distingue pas de sortie d’échappement sous le bouclier arrière. En imaginant que l’auto possédera le même petit moteur essence de 100 chevaux à boîte manuelle que la Citroën C3 dans sa version de base et qu’elle coûtera environ 15 000€ comme cette dernière, il y a probablement de quoi piquer des clients à la Dacia Sandero avec un design aussi fort.