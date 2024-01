SUV: tout le monde les déteste, tout le monde en achète...

Objectivement parlant, on aurait toutes les bonnes raisons au monde de détester les SUV. Ils sont un peu plus lourds que les berlines de catégories équivalentes, leur piètre aérodynamisme entraîne une surconsommation de carburant, la mobilisation de matières premières qu’exige leur fabrication ne correspond guère aux impératifs écologiques du temps, et leur capot (un peu) surélevé peut représenter un danger en cas de choc piéton.

Pourtant, cette catégorie de véhicule, qui ratisse large en englobant aussi bien des modèles plutôt urbains que de surpuissants coupés, a représenté 47% des immatriculations de voitures neuves l’an dernier, devant les berlines (45%), les breaks (5%) et les monospaces, stars déchues qui culminent désormais à…1% du marché !

Par quelle espèce de sorcellerie ce succès est-il rendu possible ? Tout simplement parce que les SUV sont des modèles valorisants, à la mode, faciles à vivre du fait de leur surélévation qui facilite l’accès à bord, et pratiques à l'usage grâce à leur modularité et leur volume de coffre.

Ils répondent donc parfaitement aux besoins des automobilistes, qui peuvent largement trouver « voiture à leur pied » dans le vaste choix offert par les constructeurs, de Citroën à Porsche en passant par Alfa Romeo ou Volkswagen.

C’est ainsi que l’année 2024 s’annonce particulièrement riche en matière de SUV, avec des lancements aussi attendus que ceux des Dacia Duster, Peugeot 3008 et autres Renault Rafale, énumération loin d’être exhaustive.

Dans le même temps, la Tesla Model Y continuera de creuser son sillon après avoir disputé tout au long de l’année 2023 à la Dacia Sandero le titre de championne d’Europe des ventes (on compte 4 SUV parmi les 10 modèles les plus prisés sur le Vieux continent, au passage), performance incroyable pour une marque aussi récente.

Sanctionner les SUV...tout en les subventionnant

En France, le SUV électrique américain continuera d’ailleurs de profiter du bonus écologique dont les critères d’attributions sont par ailleurs durcis, de façon justement à en exclure les modèles considérés comme les moins vertueux. Les pouvoirs publics ont en effet décidé de sévir.

A Paris, grâce à une « votation » organisée le 4 février, la mairie tentera ainsi de faire avaliser un triplement des tarifs de stationnement "visiteurs" des plus gros modèles (véhicules thermiques ou hybrides rechargeables de plus de 16 tonne, et électrique de plus de 2 tonnes) qui s’acquitteraient d’un montant allant jusqu’à 18 € l’heure de stationnement.

Dissuasif en effet, même si on ne comprend toujours pas comment serait contrôlé l’application du « bon » tarif de stationnement à partir du moment où les horodateurs ne sont pas reliés au fichier des cartes grises.

On perçoit donc bien qu’un mouvement anti-SUV est lancé par autorités…qui continuent pourtant de les subventionner à travers l’offre de leasing social de voiture électrique à 100 € par mois. On y trouve en effet les Peugeot e-2008 et Opel Mokka électrique, modèles qui ont le bon goût d’être électriques, spacieux, et pas trop onéreux.

Et ce vendredi matin, Renault a officialisé les tarifs du nouveau Scénic, affiché à partir des 39 900 €. Or, si l’on associe encore largement l’appellation Scénic au monospace compact star du marché français au début des années 2000, celle-ci s’applique désormais à SUV électrique suffisament vertueux pour être éligible au bonus écologique. Les SUV, on n’a pas fini de les détester…mais on n’a pas fini non plus d’en acheter !