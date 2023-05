Téléphoner en faisant le plein… c’est interdit !

L’interdiction de fumer près des pompes à essence, si elle nous paraît évidente, s’accompagne également de celle d’utiliser ou d’allumer son téléphone portable. Si cela peut paraître surprenant, cette interdiction est néanmoins inscrite dans la loi et l’arrêté du 15 avril 2010 prévoit qu’elle soit affichée « soit en caractères lisibles soit au moyen de pictogrammes et ce au niveau de chaque appareil de distribution ».

Ce que ce panneau ne vous dit pas c’est que cette loi s’applique à l’ensemble des appareils électriques, quels qu’ils soient. Ainsi, un geste anodin que nous faisons tous, comme une simple clé de voiture commandant l’ouverture des portières à distance pourrait à ce titre également constituer un risque. Dans la pratique, nous ne devrions jamais utiliser le moindre appareil fonctionnant avec des piles ou une batterie près d’une pompe à essence. Le texte de loi précise par ailleurs : « Les propriétaires des stations de service ou leurs employés ne pourront pas fournir de carburant aux clients à moins que le moteur et les feux du véhicule ne soient éteints. Les systèmes électriques comme les radios et les appareils émettant des rayonnements électromagnétiques tels que les téléphones portables doivent également être éteints ».

Pourquoi cette interdiction ?

Lorsque vous faites le plein, des vapeurs d’essence s’échappent du trou de remplissage et ces vapeurs, même si nous ne nous en rendons pas compte, sont hautement inflammables.

Or, la raison majeure pour laquelle nous ne pouvons pas utiliser d’appareils électroniques près d’une pompe à essence est en fait liée à la charge d’électricité statique qu’ils possèdent. En effet, en théorie, cette dernière pourrait provoquer des étincelles de votre portable vers le carburant, déclenchant alors un incendie accidentel, voire une explosion.

En fait, il s’agit surtout d’une mesure de prévention au cas où une défaillance de la batterie, comme cela se produit régulièrement sur des véhicules électriques, ne risque de déclencher une inflammation ou une explosion du téléphone. Et ce même si, dans la réalité, aucun accident de ce type ne s’est jamais produit et n’a que peu de probabilité de se produire. Ce principe de précaution ne repose d’une part que sur les décisions de sécurité appliquées par les groupes pétroliers et d’autre part, sur le principe que les constructeurs de téléphones portables ne certifient pas leurs appareils pour une utilisation en zone explosible (ATEX).

D’ailleurs, l’Ineris (Institut national de l'environnement industriel et des risques) expert en risques technologiques, alerte sur la confusion entre absence de risque et risque réel ayant une probabilité très faible : « Si on considère qu’il y a toujours une zone ATEX lorsque l’on fait le plein de carburant, que la zone explosible est variable de quelques centimètres à plusieurs dizaines de centimètres par temps très chaud, le risque résulte d’un dysfonctionnement du téléphone lorsque l’on fait le plein, en sachant que tous les utilisateurs ont un portable. Ce risque est très faible car les téléphones ne produisent quasiment pas d’étincelles mais rien ne permet de dire qu’ils sont conçus pour éviter ces étincelles ».

En conclusion…

Partant de ce principe, s’agissant de nos portables, il est vrai qu’une batterie qui présenterait des défaillances ou se trouverait endommagée serait à même d’induire un risque d’étincelles et ce même si les probabilités sont quasiment inexistantes. Mais bien que potentiellement extrêmement rare, ce type d’accidents peut se produire et ce même s’il s’agit de ce que l’on appelle un « risque fantôme » incluant de possibles actions en justice que les groupes pétroliers et les fabricants de portables craignent par-dessus tout. Il est donc préférable pour notre sécurité à tous d’oublier pour quelques minutes votre mobile, tout au moins jusqu’à ce que vous ayez raccroché le tuyau d’alimentation de la pompe et que vous ayez refermé votre réservoir.