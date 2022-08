Bientôt interdit de fumer en voiture l'été ?

Fumer au volant reste une activité légale dans la loi française. Il est en revanche interdit de fumer dans sa voiture en présence d'un mineur, sous peine d'une amende qui peut atteindre 750€ lorsqu'elle ne se limite pas à 135€. Jeter sa cigarette par la fenêtre en voiture donne également droit à une amende forfaitaire de 135€, qui grimpe à 3 750€ lorsque cet acte provoque des dégâts sur la voie publique. Une sanction qui n'empêchent pas 25% des fumeurs français de continuer à balancer leur cigarette sur la route pendant qu'ils conduisent, d'après une étude de Vinci Autoroute.

Voilà pourquoi certains maires de France veulent aller plus loin pour mettre fin au problème des cigarettes jetées sur les routes. Pascal Parmentelat, le maire de Laveline-du-Houx dans les Vosges, a demandé au député qui le représente de proposer à l'assemblée une loi pour interdire de fumer en voiture dans les périodes les plus à risque de l'année. Même chose pour le maire de Langlade dans le Gard.

Des précédents

En 2019, déjà, le maire de Saint-Jean d'Illac en Gironde avait publié un arrêté interdisant aux conducteurs de fumer en voiture en août et septembre si le véhicule n'était pas équipé d'un cendrier. Mais ces arrêtés ont un champ d'application assez réduit. Rappelons qu'on estime à plus de 80% la proportion d'incendies dus à une origine humaine en France. Et n'oublions pas que d'après une étude anglaise, fumer dans sa voiture fait considérablement baisser sa valeur résiduelle. La perte peut dépasser 2000€ pour un véhicule qui sent le tabac...