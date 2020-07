Télévision : Luc Alphand nouvel animateur de Top Gear France

Ça bouge du côté des émissions automobiles. Le jour où Denis Brogniart quitte la présentation d'Automoto (il sera remplacé à la rentrée par Jean-Pierre Gagick), on apprend que Top Gear France va avoir un nouvel animateur. Il s'agit de Luc Alphand.

L'ex champion de ski ne remplace par un des animateurs historiques. Il s'ajoute à l'équipe en place. Il vient ainsi de commencer les tournages de la prochaine saison, la septième, en compagnie de Philippe Lellouche, Le Tone et Bruce Jouanny.

Luc Alphand a expliqué à nos confrères du Parisien qu'il n'a pas hésité longtemps lorsque les producteurs de l'émission l'ont contacté. Il a expliqué : "Dans la vie, j'adore le baroude, la découverte et les gens. Comme dans l'émission, en fait".

L'arrivée de Luc Alphand doit apporter un coup de frais au programme, après six années sans évolution à l'animation. Une femme avait toutefois été envisagée pour renforcer le cast. Mais Luc Alphand a marqué les esprits lors de son passage en tant qu'invité. Sa reconversion dans les sports mécaniques a forcément joué en sa faveur. Côté télé, il a déjà travaillé pour France Télé.

Stéphane Sallé de Chou, responsable des programmes de flux et documentaires de RMC Découverte, a expliqué ce choix : "On cherchait quelqu'un de connu qui soit dans l'ADN de Top Gear, une bande de potes avec des bagnoles. Luc Alphand est plus que légitime dans cet exercice. Luc a remporté un Dakar et a décroché de nombreuses médailles en ski. Il faut avoir un sacré grain pour dévaler la piste de Kitzbühel en Autriche à plus de 150 km/h. C'est tout ce qu'on recherchait. Avec lui, on a nos quatre fantastiques".