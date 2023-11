Tempête Ciaran : attention sur les autoroutes du Nord-Ouest de la France

La France se prépare à recevoir la visite de la tempête Ciaran qui doit arriver sur toute la partie Nord-Ouest du pays à partir de ce soir (mercredi 1 novembre) et jusqu’à la fin de la journée de demain (jeudi 2 novembre). Alors que la circulation des trains dans les régions concernées sera fortement impactée, celle sur les autoroutes risque de devenir dangereuse à cause des vents violents attendus.

Vinci Autoroutes, le principal opérateur (privé) des autoroutes de France, vient d’émettre un communiqué pour parler de ces dangers : « Le Nord-Ouest du pays va connaître un épisode de très violentes rafales de vents, d’intenses pluies et de fortes vagues sur les départements côtiers. Météo France a placé 7 départements en alerte orange pour vents violents dont 3 également pour pluie-inondation de 21h à minuit ce mercredi. Les départements concernés par cet épisode météorologique sur le réseau VINCI Autoroutes sont la Vendée (85) et La Loire-Atlantique (44). Cela devrait concerner principalement les autoroutes A85, A83 et A11.

Dans le courant de la nuit et la journée de jeudi, l’épisode va prendre de l’ampleur et s’étendre avec 3 départements en vigilance rouge en Bretagne et 17 départements en vigilance orange, notamment la Sarthe (72), la Mayenne (53), le Maine-et-Loire (49), la Vendée (85) et la Loire-Atlantique (44). Sur le réseau VINCI Autoroutes, cela devrait concerner l’A11, l’A28, l’A81, l’A87, l’A87N, l’A85 et l’A83. Les équipes de VINCI Autoroutes sont mobilisées pour assurer les meilleures conditions de circulation dans les secteurs concernés. VINCI Autoroutes invite à la plus grande prudence, rappelle qu’il est important de bien s’informer avant tout déplacement, et recommande aux conducteurs d’ajuster leur conduite à ces conditions météorologiques exceptionnelles ».

Attention aux obstacles et à la prise au vent

Dans des conditions de ce genre, le risque de se retrouver confronté à des obstacles sur la chaussée jetés par les vents est bien réel. Ceux qui roulent avec des véhicules sensibles à la prise au vent (monospaces, camionnettes et autres véhicules à la grosse surface latérale) seront naturellement les plus à risque de se retrouver à devoir effectuer de grosses corrections au volant. N’oublions pas qu’en cas de très forte intensité, le vent peut renverser un camion. Bref, prudence si vous devez absolument prendre la route dans les régions concernées à partir de ce soir…