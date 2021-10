Tesla a déménagé au Texas

Elon Musk affiche un visage clairement conservateur en annonçant le déménagement du siège social de Tesla, qui quitte officiellement la Silicon Valley pour le Texas. Le PDG de Tesla l'a confirmé lors d'une petite conférence, arborant un bandana autour du coup, façon cowboy.

Et c'est plus précisément à Austin, qui va devenir "Tesla City" puisque la capitale de l'Etat accueille déjà une nouvelle Gigafactory Tesla en construction. Rajoutez à cela la présence du développement des fusées SpaceX d'Elon Musk, et vous comprenez vite pourquoi le Texas présente de l'intérêt aux yeux de l'homme d'affaires.

Mais ce n'est pas qu'une question de praticité, pour celui qui commençait à pointer du doigt les problèmes de la Californie (prix de l'immobilier, problème de densité urbaine...). Le Texas offre aussi de jolis avantages fiscaux par rapport à la Silicon Valley, et c'est aussi un Etat conservateur qui est moins dur sur le plan sanitaire que la Californie.

En 2020, Elon Musk avait fortement critiqué le gouvernement fédéral californien pour ses mesures strictes en matière de santé publique, notamment pour les usines qui avaient dû fermer.