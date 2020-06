Tesla devient le constructeur le plus valorisé au monde, l'action s'envole encore

La folie spéculative et financière autour de Tesla en Bourse n'a pas connu la crise. Alors que la marque a plutôt bien traversé les problèmes économique sur les premiers mois de l'année, voilà que son action en Bourse a dépassé les 1000 dollars, seuil symbolique qui permet notamment à Tesla d'atteindre 185 milliards de dollars en valorisation boursière.

Si vous n'avez pas idée de ce que cela représente, sachez que Toyota "vaut" 178 milliards de dollars, et que la valeur de Tesla est supérieure à celle du "Big Three" (Ford, FCA, General Motors) ! Pas mal, pour un constructeur finalement de niche avec à peine plus de 360 000 immatriculations en 2019, et avec des bénéfices qui ont tardé à venir.

Il est toujours compliqué de trouver une raison unique à la valorisation aussi incensée d'une marque. Apple avait connu une progression un peu similiaire en n'ayant qu'un iPhone, ou presque, au catalogue. Mais la différence était de taille : Apple écoulait beaucoup d'iPhone, et faisait des bénéfices permettant de réinvestir dans la recherche et le développement de nouveaux produits.

Pour Tesla, l'engouement se retrouve surtout autour du système informatique (multimédia, et surtout intelligence artificielle avec pilote automatique), et de l'éventualité de voir, un jour, Tesla devenir plus qu'un "simple" constructeur automobile : à savoir fournir ses technologies propriétaires à d'autres constructeurs.