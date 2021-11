Tesla pourrait construire une quatrième usine, à nouveau en Chine

Si la mise en route de la machine industrielle a pris du temps pour Tesla depuis la construction de la première usine aux Etats-Unis, on peut dire que la marque enchaîne. Il s'est écoulé à peine deux ans entre la sortie de terre de l'usine chinoise de Shanghai, et la première en Europe dans les faubourgs de Berlin. Et Tesla pourrait bien ne pas s'arrêter en si bon chemin, puisque la presse chinoise annonce que le constructeur réfléchirait à un lieu pour une seconde "gigafactory" en Chine, la 4e pour Tesla au niveau mondial.

Nos confrères asiatiques ont fortement sollicité l'attaché de presse de Tesla China, qui a démenti le lieu (Qingdao), mais pas nécessairement l'objectif de construire une quatrième usine.

En attendant, Tesla devra terminer la construction de l'usine allemande et régler les problèmes administratifs avant de débuter la production, toujours programmée officiellement pour la fin d'année. Le site assemblera dans un premier temps les SUV Model Y, l'auto qui s'annonce comme la plus rentable du catalogue, puisqu'elle allie les qualités de la Model 3 à une habitabilité légèrement supérieure, et surtout à la présence du hayon, bien plus pratique que la malle de la berline.