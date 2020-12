Tesla rechercherait activement 5000 personnes pour son usine allemande

La communication de Tesla reste inflexible : la Gigafactory de Berlin, la première en Europe, débutera sa production à la mi 2021. Pourtant, tous les signaux ne semblent pas au vert selon la presse allemande qui parle d'une "ambiance glaciale" dans la structure du côté de Berlin, qui doit sortir de terre pour produire des milliers de véhicules à destination de l'Europe.

Sur les 7000 personnes nécessaires à la production, Tesla n'en aurait trouvé que 2000. Tesla s'est d'ailleurs séparé récemment d'Evan Horetsky, le "project manager" de l'usine de Berlin. Officiellement, Tesla ne communique pas sur les histoires en interne et ne lave pas le linge en public, mais des sources industrielles internes citées fin octobre par la presse allemande faisaient état de désaccords en réunion entre Elon Musk et Horetsky.

Pour l'un des responsables allemands du cabinet de conseil en recrutement Korn Ferry, la raréfaction des candidats aux postes chez Tesla en Allemagne se trouverait aussi dans les conditions de travail : "pourquoi quelqu'un qui travaille chez BMW 35 heures par semaine, 30 jours de vacances et un bon salaire, devrait-il passer à Tesla, où il peut travailler 80 heures pour moins de salaire et moins de vacances ?", explique Jan Müller.

La main d'oeuvre qualifiée se faisant rare, elle devient plus sélective et exigeante, en particulier en temps de crise. Tesla arrivera probablement à lancer sa production, mais pour l'heure, le planning paraît ambitieux. Il n'empêche, il faut rappeler que Tesla a ouvert une usine à Shanghai en seulement 11 mois. La pression est donc désormais sur les Allemands, et un ancien dirigeant d'usine de Mercedes, René Reif, pourrait bien reprendre le flambeau pour remettre le projet sur les rails.