Et malheureusement même si on adore le studio Codemasters, acteur histoire des jeux auto sur tous les supports imaginables, le rythme n'est pas le bon avec cette franchise.

Test jeu-vidéo : F1 2021

Les temps sont peut-être durs dans le contexte de la pandémie mais il aurait peut-être fallu faire le choix d'assumer que cette édition méritait un tarif de grosse mise à jour plutôt que d'un jeu entièrement nouveau ?

F1 2021, la recette est bonne mais connue

Le test est un peu tardif car il a fallu plus d'un mois pour avoir un partie réseau un peu stable et réussir à jouer au mode carrière coopératif à deux sans s'arracher les cheveux. Et sans le mode multijoueur en ligne F1 2021 perds tout intérêt car l'intelligence des concurrents gérés par la console / le pc est prévisible, pénible et peu intéressante et le mode carrière dure quelques heures guère passionnantes. Les courses en ligne entre amis ou le mode carrière coopératif sont donc vitaux pour s'intéresser au titre.

F1 2021 souffre de son rythme implacable, les écuries ne partagent pas leurs voitures en avance, ni les sponsors que l'éditeur du seul jeu de F1 avec une licence officielle court déjà à mettre les bonnes pistes et règles dans le jeu.

Cela nous donne un jeu qui sort mi-saison, bravo pour l'effort mais qui n'a pas le temps d'évoluer correctement d'une année à l'autre et c'est bien tout son problème.

Point de Rupture

La carrière coopérative et les "points de rupture" qui vous mettent dans une situation précise. Doublez le concurrent X avant le tour Y sur la course Z. Gagnez telle course de Formule 2. Ces challenges viennent mettre des épices fades dans un plat connu.

Et du coup c'est la rupture, on a vu tant de petits ajouts par le passé, comme les vieilles F1 ou les pilotes de légende, disparaître avec les nouvelles éditions du jeu pour voir d'autres petits ajouts apparaître suivant les années et le jeu s'en retrouve morcelé entre ses différentes éditions.

Sorti de ce mode, le mode carrière est classique et disons le soporifique. Voyez le comme une formation au titre si c'est votre premier de la série.

F1 2021 : stop and go

F1 2021 c'est le jeu mi-figue mi-raisin. Le gameplay est bon, le jeu est survolté au bon rythme avec des F1 rapides et impressionnantes. Mais l'intelligence artificielle est toujours à la rue, le code réseau s'est amélioré mais frustre encore avec ses bugs, le mode carrière est court et peu intéressant, le son est correct même si une F1 devient vite énervante une fois plongé dans le jeu cela passe bien. Le jeu est beau mais pas plus que la version de l'an passée, les versions PS5 / Xbox Series et PC avec le Raytracing activé ne procurent pas la claque visuelle escomptée.

Et du coup l'on se concentre sur les ajouts absents des autres années et l'arrivée de F1 radicalement nouvelles en 2022 et on se dit qu'en fait, sauf à avoir besoin de sa dose annuelle, ce F1 2021 pourtant bon joueur n'est pas du tout incontournable dans votre bibliothèque de jeu.

Attendons F1 2022 et petit message à Codemaster : trouvez le moyen de consolider vos atouts et de les conserver d'année en année plutôt que de précipiter un jeu entièrement neuf chaque année.

Disponible sur PC, Xbox One, PS4, PS5, Xbox Series S/X.

Caradisiac a aimé

Le jeu est toujours très rapide et retranscrit bien le rythme d'une F1 en piste

Le pilotage est intéressant, ni totalement arcade ni totalement simulation c'est le bon compromis pour prendre du plaisir en restant sérieux sur le pilotage

Bravo tout de même au studio d'avoir réussi à mettre à jour sa licence en temps et en heure dans les conditions actuelles, ça ne doit pas être évident

Si vous n'avez pas joué à une jeu de F1 depuis des années, foncez, le jeu est prenant

Caradisiac n'a pas aimé