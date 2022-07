Disponible sur Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et PC et compatible avec les casques VR les plus répandus chez les joueurs qui apprécient cette immersion, est-ce que cet épisode vaut le détour ?

F1 édition 2022 du changement

Le jeu est toujours aussi beau, nerveux, rapide et les voitures et circuits sont très agréables à l'œil. Attention aux fans ultimes, on ne sait pas s'il y aura encore des mises à jour mais même si les autos sont toutes différentes les unes des autres, on voit dans le détail qu'elles partent toutes d'un modèle commun pour décliner des spécificités mais certaines manquent. On croise les doigts.

Deuxième petit détail les F3 ne sont toujours pas présentes et les F2 sont encore celles de 2021 mais cela sera mis à jour ultérieurement. Tous les circuits de la saison sont présents dès la sortie.

Le mode My Team continue de s'étoffer et permets de gérer tous les détails de sa carrière ainsi que la personnalisation de l'auto, c'est bien fait même si ça n'a rien de nouveau et si le mode solo permet de jouer 10 saisons de suite, on peut aussi décider de ne pas s'occuper de son équipe si on souhaite plus piloter.

Test : F1 2022, une cuvée très particulière

Mais toujours des griefs

L'intelligence artificielle a bien évolué, est capable de créer d'elle-même et sans vous impliquer des situations avec safety car mais cette IA n'offre aucun plaisir dans les affrontements comme un autre pilote le serait capable. Elle peut vous suivre côté à côté le long d'une parabolique sans vous toucher et ça c'est bon, mais elle reste basique et l'intervenant principal d'une course c'est vous, rien ne se passe d'intéressant sans vous.

La partie adaptative dans son réglage marche bien par contre et permets de simplifier le réglage de cette dernière pendant les premières courses, après quoi on réglera son challenge soit même au final. Allez, il y a encore une belle marche à franchir car ce n'est toujours pas satisfaisant en mode solo mais au moins cela va dans le bon sens, merci Codemasters.

Le nouveau mode My Life F1 / Ma Vie F1 est plus étonnant avec ses supercars à débloquer, des vêtements, des accessoires, du chrono, du drift (atroce) avec des voitures qui paraissent très pataudes entre deux courses de F1 et dont le moteur physique ne sait pas trop quoi en faire, c'est très aride. Vous pouvez personnaliser aussi les meubles de votre lobby, on cherche encore l'utilité de ce mode.

F1 2022 première année avec EA réussie

Le support des casques de VR (non testé ici), l'IA qui a progressé, les voitures toutes nouvelles, la réalisation sans faille, personne aimant la F1 ne sera très déçu le bilan est positif. Il reste des essentiels à réussir à faire progresser (IA, intérêt du mode solo).

L'arrivée d'EA au budget s'il fait craindre le pire comme l'abus des microtransactions, ce qui n'est pas arrivé même si elles sont là, permettra peut être à Codemasters de passer la sixième pour conclure enfin un épisode qui monte une vraie marche en une année seulement entre deux titres.

Le challenge n'est pas simple, une année c'est court, en attendant c'est une bonne cuvée qui fait plaisir.

Caradisiac a aimé

Le jeu est beau, rapide et nerveux sur PS5, Xbox Series X et PC

L'immersion est au rendez-vous et les réflexes sont à aiguiser

Le jeu sort tôt dans la saison malgré les autos nouvelles

Les F2 de 2021 passeront à la version 2022 en cours d'année (comme sur l'épisode précédent)

Écran splitté en local, pour jouer à deux devant votre écran

L'IA progresse tout de même dans le bon sens

Caradisiac n'a pas aimé