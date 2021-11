Cette année Forza Horizon et son festival virtuel de joyeux drilles se tient donc au Mexique. Une belle destination propice à onze différents environnements tous plus superbes les uns que les autres et saupoudrés d'une météo et de saisons dynamiques pour un plaisir complet.

Tout ce dont on a besoin

Canyons, plaines de campagne, jungle, collines arides, plage tropicale, désert, marais, les décors s'enchaînent avec un volcan en activité dans un coin, une mer sublime dans l'autre, des villes vraiment belles et colorées, une météo hypervariée le tout sur une carte qui passe de 71km² à 107km² ce qui reste parfois court pour détendre les bielles d'une supercar mais suffisant pour offrir des terrains de jeux variés et des défis qui profitent des différences de terrain.

Côté voitures avec plus de 500 autos superbes, variées comme aucun autre jeu officiel, des possibilités de modification quasi illimitée et des modifications offertes par la communauté qui ne vont aller qu'en grossissant vous n'êtes pas près d'en voir le bout à vous construire le garage parfait.

Pour les courses, on reste dans un mix de mini-quêtes, de championnat (le festival) que l'on connaît bien et une inconnue pas encore totalement claire à savoir l'eventlab et son apport sur le long terme. Aujourd'hui c'est un mode qui permet de s'amuser avec pas mal d'outils qu'ont les développeurs du jeu pour créer du mini-jeu, des courses avec des évènements à remplir, il va sans doute falloir quelques semaines pour que l'outil prenne son envol mais les premières prémisses sont déjà encourageantes et promettent des parties réseau bien fun. Cela correspond aux mini-jeux d'antan avec une possibilité énorme si la recette prend auprès des joueurs.

Le jeu nous fait même découvrir un peu plus le Mexique au travers d'expéditions basées sur l'art local mais vous en saurez plus en découvrant ces missions apéritives qui viennent ponctuer les courses plus classiques, c'est plaisant.

Test : Forza Horizon 5 sur Xbox et PC

Dans une réalisation sans faille

La restitution sonore des moteurs est encore plus variée et puissante que ce qu'offraient les jeux précédents. Les autos soufflent, vibrent, grognent et si votre installation restitue correctement les basses cela prend des proportions sublimes sur les moteurs à voix grave qui vous prennent aux tripes. Comme toujours les améliorations de vos autos continuent à moduler ces bandes-son de façon réaliste. C'est un des éléments sur lequel ce jeu ne décevait jamais et pourtant l'amélioration est encore notable en relançant le 4 puis en remettant le 5.

Bluffant surtout sur les véhicules dont le son vous plaît personnellement le plus, on se surprend à ne pas baisser le son même après les premières heures de découverte, on retrouve ce qui nous plaît dans le son de telle ou telle auto et ça c'est assez rare pour le souligner.

La météo est superbe, les saisons varient pour le plaisir des yeux même si fondamentalement le jeu reste totalement accessible même sur terre détrempée au volant d'une supercar, on reste dans de l'arcade pure et dure, on est là pour le fun et rien d'autre.

Toutes les autos sont superbes à l'intérieur, à l'extérieur, tout ce qu'on fait de mieux est présent, le jeu est fluide et permet des réglages entre 30 images par seconde "plein effets" et 60 avec plus de fluidité, sachant qu'il reste beau et fluide dans les deux cas au point de ne pas voir la différence si vous n'êtes pas habitués à la chasse aux reflets.

En fait FH5 est le premier jeu automobile digne de la nouvelle génération de console et qui s'affiche clairement dans une autre catégorie de réalisation que tout ce qui est sorti sur PS5 et Xbox Series jusque-là. Le jeu est superbement réalisé et vous décroche la mâchoire de temps à autre.

Pour un plaisir sans fin

FH5 se permet même d'ajouter à tout ce contenu un peu plus d'inclusivité et d'accessibilité dans la tendance qui fait plaisir à voir sur les gros jeux. Aussi bien dans la modélisation de votre avatar dans le jeu, son genre, son apparence physique (allant jusqu'au choix de prothèses) jusqu'aux aides visuelles, sous titres, narration des menus en audio, texte vers voix et inversement pour le chat entre les joueurs, modification des contrastes de l'interface, des objets qui bougent en arrière-plan et même la possibilité de modifier la vitesse de jeu en mode hors ligne (en ligne tout le monde doit jouer à la même vitesse par contre). C'est une bonne chose en plus du pad spécial Xbox pour les personnes ayant besoin de manettes adaptées à leurs besoins de préhension, cela fait plaisir de voir un tel jeu rendu plus accessible.

Ceci dit le plaisir se trouve aussi dans une conduite sans faille de type ultra arcade mais très réaliste, aucune auto ne se conduit de manière irréaliste si ce n'est le niveau d'habilité qui vous est accessible de suite. Nul doute que 0,1% des conducteurs peuvent conduire une supercar pied au plancher sous la pluie mais dans FH5 comme cela a toujours été le cas, vous aussi pouvez le faire facilement dans une glissade des plus plaisantes avant de vous lancer dans un slalon effréné dans la forêt sans crainte d'une conduite hasardeuse ou inaccessible.

C'est tout le principe de la série, déplacer plein d'autos avec un moteur physique qui n'est pas farfelu mais en centuplant vos qualités de pilotes pour faire absolument tout et n'importe quoi sur ce terrain de jeu varié, aux missions variées (et à l'histoire centrale remplie de défis insolents) pour vous amuser loin de ce qu'offre un simulateur de pilotage sur circuit par exemple.

La conduite est toujours aussi plaisante, avec plein d'aides en automatique tout comme toutes aides retirées avec la boîte en manuelle ou même au volant où le jeu reste génial à conduire. C'est le jeu de référence que j'utilise quand quelqu'un me demande à essayer un de mes volants sans en avoir jamais touché un.

Ce jeu a-t-il des défauts ? Uniquement des défauts "encore plus" je dirais. On rêve d'une carte de jeu qui permet de rouler dans le monde entier comme le dernier Flight Simulator. On rêve d'avoir accès à toutes les autos ayant jamais existé. De défis encore plus fous. Mais en l'état le jeu offre déjà bien plus que la somme de tous les autres jeux arcade de ce genre. Lister les manques de ce jeu revient un petit peu à faire son enfant gâté.

Ah et le cerise sur le gâteau : les modifications des voitures n'ont jamais été aussi variées et infinies dans un Forza. Oui oui vous l'avez bien lu. Cette série était déjà l'une de celle permettant le plus de liberté mais les limites ont encore été repoussées, regardez cette vidéo-ci dessous pour mieux comprendre l'ampleur du possible dans FH5 à partir de 2mn20s. Du jamais vu. Dragster, drift, 4x4 de franchissement, liberty walk, vieilles autos de course, auto de course façon GT3, tous les détails sont modifiables, la mécanique, c'est sidérant et sans limites. Même le duo automation + beam NG est fade à côté sans compter le résultat visuel impressionnant. Le jeu parfait pour se faire le garage parfait.

Test : Forza Horizon 5 sur Xbox et PC

Qu'attendez-vous pour l'essayer ?

Difficile de vous en apprendre sur un jeu aussi connu. Car finalement tout ça vous le saviez déjà via quelques vidéos d'annonce et la qualité typique de la série. Car c'est le cinquième épisode d'une série désormais bien connue.

La bonne nouvelle c'est que tous les abonnés Xbox Game Pass peuvent le charger gratuitement dès le jour de sa sortie le 09 novembre 2021, elle n'est pas belle la vie ? Et ce que vous soyez sur PC, Xbox One ou Xbox Series ! Aucune excuse pour ne pas l'essayer, attention tout de même cela représente un téléchargement entre 100 et 116go suivant le support et certainement des mises à jour et ajouts réguliers pendant longtemps, on les connaît bien chez Playground Games et Turn 10.

Si vous êtes accro aux simulations et n'avez jamais fait le pas d'essayer ce jeu, c'est peut-être l'occasion de vous prendre un petit abonnement Xbox Game Pass même sur PC (il y a tant d'autres jeux au pire) histoire de voir ce que donne ce jeu 100% fun mais qui reste un pur plaisir de pilotage arcade.

Enfin ceux qui se lancent dans le monde des streamers youtube, twitch & co sachez qu'il existe une petite coche dans les options qui permet de ne pas streamer de la musique avec copyright et donc vous évitera bien des soucis.

Caradisiac a aimé

On connaît la formule comme notre plat préféré dans notre restaurant préféré mais cette année le chef a encore amélioré la recette et franchement c'est réussi !

L'eventlab dont j'ai hâte de voir ce que la communauté va en faire, rdv sur les mini-jeux les plus populaires quelques semaines après le démarrage du jeu

Ce son, cette image, cette vitesse, ce plaisir, c'est vraiment un énorme jeu bac à sable où vous pouvez faire ce que bon vous semble, seul, en mode carrière ou avec des amis

Premier jeu automobile qui transcende la puissance des nouvelles Xbox Series S et X

Le contenu XXL, les modifications infinies, les livrées, tout ce qu'on aime déjà poussé à son maximum

La référence du genre, tout simplement, bon courage à la concurrence

Caradisiac n'a pas aimé