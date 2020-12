Test : Need for speed Hot Pursuit Remastered, 2020 une année difficile

Avant de développer cette « nouvelle » sortie, revenons rapidement sur le concept de « Hot Pursuit ». Alors que la licence datant de 1994 commençait à s’essouffler, le studio Electronic Arts commanda au studio Criterion, un « Need for speed bon et efficace » afin de relancer une série qui peut encore rapporter. Pari réussi ! Hot Pursuit sort en 2010 et il marche très bien (4 millions d’exemplaires le mois de sa sortie) : innovant dans son fonctionnement, avec une belle qualité graphique, il propose sans « prise de tête » de jouer au chat et à la souris avec des véhicules de légende sur les magnifiques routes de la west coast américaine. Avec la possibilité d’incarner soit le gendarme soit le voleur, vous devez dans le premier cas intercepter un « méchant » qui va vite ou dans le second cas être ce méchant et éviter de se faire arrêter.

Une idée simple mais qui cartonne et le jeu se vend bien ce qui a pour conséquences de redorer l’image de la licence pour la suite… Mais… Parce qu’il y a un « mais » si EA nous repropose « Hot pursuit » aujourd’hui, 10 ans après, sur des consoles de 8 e génération en fin de vie, il est fort à parier que c’est un choix de la dernière chance pour rentrer quelques deniers dans les caisses en tentant de redonner un dernier sursaut à une série de jeux jadis plus attrayante.

2020 c’est 10 ans après 2010…

À l’heure où les joueurs, du haut de leurs consoles et autres PC surpuissants ne demandent que du réalisme, Need for speed n’est plus dans le coup avec ses physiques lunaires et autres gadgets qui pourraient presque rendre crédible la carapace bleue de Mario Kart !

Après ce bilan, certes peu avantageux, que vaut Hot Pursuit remastered la manette en main ? LA MÊME CHOSE PARDI ! La même chose mais en plus beau voilà, lorsque l’on a dit cela, on a tout dit. Il s’agit des mêmes missions, de la même musique, du même mode carrière sans aucune surprise dont la difficulté augmente progressivement, des mêmes supercars (très joliment modélisées cependant) mais dont le comportement reste totalement invraisemblable… On va me dire que je passe à côté du jeu et c’est vrai ce jeu, finalement ne rempli que sa seule fonction qui est « juste du fun » sans réglage, sans subtilité, juste des niveaux à passer, des pièges à lancer à ses ennemis, des temps à battre mais même cela, il ne le fait plus très bien. Le vrai intérêt de NFS Hot pursuit remastered réside dans son mode multijoueur universel qui vous permet de jouer avec vos amis quelle que soit leur console et cela est un vrai plus mais voilà à nos yeux la seule raison qui mérite son achat et cela ne pèse pas lourd surtout à 39,99 euros.

De la nostalgie non indispensable.

Need for speed hot poursuit remastered c’est du faux rétro… Alors que Nintendo excelle dans cette discipline de la nostalgie qui rapporte, ici on a vraiment l’impression de se faire resservir un plat périmé. 10 ans d’âge pour un jeu video c’est beaucoup trop pour être encore dans la course mais trop jeune pour prétendre à une vraie nostalgie qui pourrait arracher une larme à des « quadras ».

Je suis peut-être sévère mais ce jeu ne présente plus aucune valeur ajoutée (malgré tous les DLC inclus dans cette version), on se lasse vite à ses commandes et il suffit de regarder ce qu’on nous propose chez Forza Horizon pour passer notre chemin. Et si vous ne cherchez qu’un jeu défouloir entre copains, Mario Kart 8 Deluxe est infiniment plus intéressant.

Need for speed Hot pursuit remastered est disponible sur Sony PS4, PS5, Microsoft Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch pour 39,99 euros et sur PC au prix de 29,99 euros.