C’est l’histoire d’une aventure humaine et professionnelle, sur fond de compétition automobile, et plus précisément de courses de camions, discipline des plus spectaculaires.

Ses héros ont entre 15 et 19 ans et sont élèves de bac professionnel et BTS en mécanique poids lourds du Lycée automobile Emile Béjuit à Bron (69).

L’établissement a mis en place il y a quelques années le Béjuit Racing Truck, une structure amateur qui participe au Championnat de France camions, compétition dont le point d’orgue sont les 24 heures du Mans à laquelle seuls 7 élèves (sur la douzaine de volontaires initiaux) participeront en tant que mécaniciens du camion du lycée, que pilote l’un de leurs enseignants.

"Tiens la route", ou la compétition comme école de vie

Ce projet pédagogique hors-normes, d’une durée de six mois, permet aux futurs techniciens d’apprendre un métier dans les conditions les plus exigeantes, mais aussi et surtout de se révéler à eux-mêmes.

« Il faut savoir qu’ils arrivent souvent abîmés. Ils sont parfois regardés comme en dehors des normes, et le film va au contraire les valoriser, faire entendre leur parole, d’autant que ce projet leur ouvre pour certains vraiment de nouveaux horizons », commente Laureline Amanieux, la réalisatrice de ce beau documentaire de 52 minutes où il est aussi bien question de passion que de transmission : « un film que je souhaite optimiste, humain, autour de cette aventure parce qu’elle permet vraiment à ces jeunes de tenir la route, c’est-à-dire de tenir aussi leur projet de vie. »

Diffusé une première fois ce jeudi 3 février à 23h05 sur France 3 Auvergne Rhône-Alpes, ce programme est maintenant disponible pour une durée d’un an sur la plate-forme France.tv. Vous savez maintenant que faire regarder à vos ados ce week-end.