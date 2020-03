Top Marques 2020 : une nouvelle supercar électrique

Voilà encore une marque sortie de nulle part qui compte faire parler d'elle avec une supercar très chère, très exclusive et... électrique. Cela est devenu presque la norme chez les petits constructeurs, et celui-ci nous vient de Finlande. Tritium Automotive présentera en première mondiale la "Tritium".

Une voiture qui promet d'être la supercar la plus "personnalisable" du monde. D'ailleurs, Tritium ne compte en produire que 11 exemplaires. Le coupé offrira environ 300 km d'autonomie et une puissance de 500 kW, soit 670 ch. Le châssis tubulaire mêle matériaux composites (carbone) et alliages légers. Il offre par ailleurs la possibilité de configurer totalement la carrosserie : des roues au capot en passant par les ailes et la poupe.

Tritium parle également d'une auto "futureproof" (qui résistera au futur) avec la possibilité de choisir ses mises à jour et d'avoir à disposition en 24/7 des pièces de rechange pour modifier à volonté l'esthétique de son auto. Une nouvelle approche originale, mais il faudra voir si le projet arrive effectivement à son terme. Il faudra convaincre les clients de débourser 1,1 million d'euros.