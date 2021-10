Total installe des bornes de recharge rapide dans ses stations d'autoroutes

Il ne faut plus dire Total, mais TotalEnergies. Un changement de nom opéré en début d'année, pour donner une image plus verte à l'entreprise et surtout montrer qu'elle ne vend pas que de l'essence. TotalEnergies est bien conscient que le marché automobile est en train de s'électrifier et qu'il doit s'adapter.

La société vient ainsi d'annoncer un investissement allant jusqu'à 200 millions d'euros par an pour installer des bornes de recharge dédiées aux modèles électriques dans ses stations. Alexis Vovk, directeur du marketing de l'entreprise, souligne d'ailleurs le lien entre l'ancien et le nouveau monde : "Grâce aux revenus générés par nos activités d’hydrocarbures, nous pouvons investir massivement dans les infrastructures de recharge pour véhicules électriques et ainsi accélérer notre transformation".

TotalEnergies va d'abord "soutenir l’essor de la mobilité électrique sur les déplacements longue-distance", un choix sûrement en lien avec le côté premium de l'enseigne, prisée des entreprises. Total va donc installer des bornes de recharge rapide sur les grands axes. Dès la fin de cette année, 60 stations d'autoroutes auront un point de recharge, de 50 à 175 kW. En 2022, 110 stations sur des autoroutes et voies express auront une borne de recharge 175 kW.

D'ici 2023, 200 stations seront équipées. À cela s'ajouteront 100 stations en zone urbaine, sous forme de hub de recharge. Total promet ainsi un point de recharge rapide tous les 150 km, avec la possibilité de retrouver 100 km d'autonomie en 6 minutes.