Toujours moins d’occasions disponibles chez les professionnels

Entre forte demande et difficultés d’approvisionnement, les revendeurs de véhicules d’occasion ont de plus en plus de mal à offrir un nombre suffisant de véhicules à leurs clients. En mai 2022, ce sont seulement 450 086 autos qui, selon le baromètre Autobiz, étaient disponibles à la vente. Ce chiffre représente une baisse de 6,2 % par rapport à avril, un niveau aussi bas n’ayant jamais été atteint depuis octobre 2020.

Ce stock représente moins de 3 mois d’activité des vendeurs professionnels, un seuil considéré comme étant minimal afin de pouvoir satisfaire correctement la demande. En conséquence, les prix demeurent élevés.

Selon les professionnels, ce manque de véhicules s’explique de deux façons. Tout d’abord, une demande qui est toujours très forte au printemps, de nombreux automobilistes souhaitant changer de voiture avant les départs en vacances. S’y ajoute, cette année, l’obligation pour les Français résidant dans ou à proximité d’une ZFE d’abandonner les autos n’arborant pas de vignette Crit’Air 1 ou Crit’Air 2. Des autos qui ne pourront plus, dans les prochains mois, circuler dans ces zones. Par ailleurs, les retards de livraison du neuf font que les véhicules qui devaient être repris avant l’été ne le seront pas, au mieux, avant la rentrée.