Tous les lots de la vente Artcurial de Rétromobile 2025

Comme chaque année, le salon Rétromobile sera aussi l’occasion de venir acheter des voitures de collection de tous les prix et de toutes les époques. Outre les habituelles autos entreposées directement dans les halls du salon, il y aura cette année encore la collection d’Artcurial avec pas moins de 257 lots au total.

Cette fois, pas de grosse tête d’affiche comme la Ferrari 250 GT cabriolet de l’année dernière ou la Ferrari 250 LM, pour lesquelles l’engouement des collectionneurs était resté mesuré. Artcurial se contentera d’une collection très riche avec des modèles incontournables dans l’univers de la collection de grand prestige, des supercars du siècle dernier, des machines de toutes les époques mais aussi des modèles relativement abordables (Citroën Méhari, Fiat 850 Coupé Sport, Volkswagen Golf GTI de première génération…) qui pourraient se vendre à moins de 20 000€.

La plus grosse cote est une Ferrari 275 GTB

Du côté des plus grosses cotes, ce sont deux Ferrari bien connues qui pourraient tutoyer les trois millions d’euros dans le meilleur des cas : deux 275 GTB de 1966, qui devraient dépasser les deux millions d’euros. On attend aussi beaucoup de la Bugatti Type 51 GP Usine de 1930 (estimée entre 1 700 000 et 2 300 000€), de la Delage D6-70 Spécial Compétition de 1936 (estimée entre 1 300 000 et 1 600 000€), d’une belle Mercedes 300 SL de 1955 (estimée entre 1 300 000 et 1 600 000€) ou encore de la très extravagante Bugatti EB 110 GT de 1995 (estimée entre 1 200 000 et 1 500 000€).

Les ventes d’Artcurial se dérouleront les 7, 8 et 9 février prochains et vous pouvez étudier tous les modèles prévus dans le catalogue.