La fiche technique de la dernière Mercedes-AMG Cla 45 4Matic + a de quoi impressionner avec une puissance de 680 ch et un couple de 1 759 Nm obtenus grâce à ses trois électromoteurs. Est-il raisonnable de concevoir une telle cavalerie pour une berline compacte ? Chacun aura son avis à ce sujet, mais cela a permis à cette CLA de devenir la plus rapide de sa catégorie sur la célèbre boucle nord du Nürburgring. Elle se place devant la BMW M2, sans pour autant faire mieux que la déclinaison CS ne développant que 530 ch.

Quoi qu’il en soit, Mercedes a mis les petits plats dans les grands avec notamment un système simulant les passages de rapports, comme pour un moteur thermique. Ce type de simulateur vu pour la première fois dans la Hyundai Ioniq 5 N nous avait particulièrement bluffés. Celle qui simule les plaisirs d’essence donne l’impression « de conduire une grosse Volkswagen Golf R un peu boostée ». Sans pour autant en faire l’équivalente d’une sportive thermique, cette Hyundai a séduit toute la presse automobile.

Pour le patron de Mercedes, Ola Källenius, sa nouvelle sportive va encore plus loin : « Lorsque j’ai conduit la CLA 45 équipée de ce système pour la première fois [ndlr : passage simulé des rapports et bruit virtuel de V8], j’ai vécu une véritable révélation. C’était le meilleur V8 que j’aie jamais conduit : il offrait toutes les sensations d’un V8, mais avec plus de puissance et de couple. » Ces déclarations, prononcées lors d’une interview à Autocar, ne vont-elles pas un peu loin ?

Et le V8 6.2 ?

Certainement lorsque l’on connaît l’expérience du patron et sa connaissance des produits AMG. D’ailleurs, ceux qui ont pu essayer le moteur atmosphérique V8 6.2 (6.3 AMG) sur une Classe C W204 par exemple s’en souviennent encore. L’actuel 4.0 biturbo ne procure pas les mêmes frissons…

Nous comprenons toutefois les dires de Källenius qui doit avant tout mettre en avant sa marque, d’autant que les ambitions sont fortes : « Notre objectif est de favoriser une croissance supérieure à la moyenne pour le segment des modèles hautes performances ».