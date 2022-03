Toyota GR 86 : voici son prix

Le nouveau petit coupé de Toyota est disponible à la commande, avec des livraisons qui commenceront à partir d'octobre 2022. Attention, la marque a déjà prévenu : le véhicule va rester en vente à peine deux ans en Europe, à cause de l'entrée en vigueur de nouvelles normes de sécurité.

Le GR 86 est doté d'un quatre cylindres à plat 2.4 de 234 ch (c'était 200 ch sur la précédente GT 86), sans turbo, sans hybridation. La marque propose un choix entre boîte manuelle ou boîte automatique.

La bonne nouvelle est que le prix de départ est intéressant. C'est 33 900 €. La variante à boîte auto est à 35 700 €. La mauvaise nouvelle, et on s'y attendait, est que le prix est ensuite plombé par le malus CO2. La voiture est homologuée avec 200 g/km en boîte manuelle et 199 g/km en boîte auto.

À ces niveaux, les malus sont normalement de 17 490 et 18 188 €. Toutefois, depuis cette année, le malus CO2 ne peut dépasser 50 % du prix de la voiture neuve. Si le malus de la boîte automatique est bien de 17 490 €, celui de la boîte manuelle est bloqué à 16 950 €. Ce qui donne un prix voiture + malus de 50 850 €. Forcément, là ça pique un peu.