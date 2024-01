Toyota se lâche totalement avec deux GR Yaris spéciales

On connaît la chanson des séries spéciales facturées à prix d’or qui ne présentent que des différences esthétiques avec les modèles normaux. Mais chez Toyota en ce moment, on ne fait décidément rien comme les autres : déjà extrême dans son approche des citadines sportives avec sa GR Yaris à la fiche technique très audacieuse, elle qui vient d’ailleurs de subir de nouvelles améliorations mécaniques, Toyota pousse le bouchon encore plus loin pour célébrer ses victoires en championnat du monde des rallyes.

Le constructeur japonais présente en effet les GR Yaris « Ogier Edition » et « Rovanperä Edition ». Comme leur nom l’indique, elles font référence aux deux pilotes de l’écurie de rallye dont le premier a été sacré huit fois dans la discipline reine et le second est double champion du monde en titre. L’édition Ogier arbore une robe gris mat avec quelques drapeaux français et l’édition Rovanperä préfère une livrée davantage colorée. Les deux autos s’équipent aussi d’un béquet arrière plus costaud, réglable sur la Rovenperä.

Un petit bouton magique

Mais c’est le contenu technique de ces deux éditions spéciales qui étonne le plus avec une modification des réglages dynamiques de la voiture. Dans l’édition Ogier, les modes « Sport » et « Track » des paramétrages de l’auto sont remplacés par « Morizo » et « Seb ». Le mode « Morizo » a été développé directement par le président du conseil d’administration de Toyota Akio Toyota en privilégiant l’efficacité maximale et la neutralité comportementale. Le mode « Seb » envoie plus de couple vers le train arrière et permet à l’auto de tourner plus facilement « à l’accélérateur ».

Sur l’édition Rovenperä, les modes « Sport » et Track » sont remplacés par les « Donut » et « Kalle ». Équipée d’un différentiel arrière mécaniquement différent de celui des autres GR Yaris (« à vitesse constante »), elle permettrait donc de faire des ronds en faisant fumer les pneus et bénéficierait d’un train arrière plus joueur. Déjà forte d’un moteur de 280 chevaux et d’une transmission intégrale, la GR Yaris deviendrait ainsi un engin encore plus radical. On ne connaît pour l’instant ni le nombre d’exemplaires prévus ni le prix de ces deux éditions spéciales, qui coûteront probablement plus de 40 000€ avant malus.