Le moteur 2.0 AMG de 421 ch bientôt battu par un nouveau 2.0 Toyota ?

Toyota ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Hormis le diesel abandonné depuis 2018 sur les voitures particulières, la marque nippone propose des moteurs fonctionnant à l’essence (hybride et hybride rechargeable), à l’électricité et à l’hydrogène.

En marge du partenariat technique avec Mazda et Subaru concernant le développement des moteurs thermiques, Toyota élabore depuis plusieurs années des moteurs à combustion fonctionnant à l’hydrogène pour la compétition.

Selon le directeur technique de la marque, Hiroki Nakajima, l’expérience en compétition avec ce type de motorisation est totalement bénéfique à la prochaine génération de moteurs et ouvre la voie à de nouvelles possibilités.

600 ch pour seulement 2.0 de cylindrée ?

Deux blocs sont actuellement à l’étude. Un quatre cylindres 1.5 atmosphérique et turbo, ainsi qu’un 2.0 turbo. En plus d’être plus compact, de l’ordre de 10 à 20 %, par rapport à ceux que l’on trouve sous le capot aujourd’hui, leurs puissances sont très élevées.

En effet, le bloc 2.0 turbo pourrait développer jusqu’à 600 ch, notamment dans le cadre de la compétition. Toutefois, une version de série de 400 ch serait envisagée, sans aucune assistance électrique. Le moteur 2.0 AMG fort de 421 ch ne serait plus le seul à développer plus de 200 ch au litre.

En plus de disposer d’un très haut rendement, ces nouveaux moteurs fonctionneront à terme avec des biocarburants ou carburants de synthèse, et pourquoi pas à l'hydrogène liquide. En attendant, ils devraient arriver sur le marché d’ici 2027 en étant conformes aux normes Euro 7. Pour Toyota également, le moteur thermique n’a pas dit son dernier mot.