Subaru, Mazda et Toyota collaboreront sur les moteurs thermiques en respectant leurs différences

Mazda, Toyota et Subaru travaillent tous sur un grand nombre de nouveautés électriques pour les prochaines années. Mais aucune de ces trois marques n’a pour projet d’abandonner les moteurs thermiques, qui constituent l’écrasante majorité de leurs ventes actuellement dans le monde. Elles viennent à ce sujet d’annoncer un nouveau partenariat sur le développement des motorisations thermiques, et plus particulièrement sur l’intégration des systèmes hybrides et électriques autour de ces mécaniques.

Attention, les trois marques ne veulent justement pas uniformiser leurs moteurs thermiques : Subaru rappelle son attachement aux moteurs quatre cylindres à plat, Mazda précise qu’il n’est pas question d’abandonner les recherches sur le moteur rotatif et Toyota affirme vouloir encore améliorer les performances de ses quatre cylindres en ligne. Ce partenariat ne consistera pas à mettre au point des moteurs thermiques communs mais plutôt à mieux les intégrer dans des groupes motopropulseurs électrifiés.

Des moteurs thermiques plus compacts et moins énergivores

Le but des trois marques sera aussi de parvenir à concevoir des versions améliorées de ces différents types de moteurs thermiques, de façon à produire des mécaniques à la fois plus légères et moins énergivores. Les constructeurs annoncent aussi vouloir explorer davantage la voie de l’hybridation rechargeable en ce sens, mais aussi celle des carburants synthétiques dont le bilan CO2 reste meilleur que celui des carburants d’origine fossile. L’hydrogène, toujours expérimenté par Toyota dans des moteurs à pistons, demeure également une piste.