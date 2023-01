Salon de Bruxelles 2023 : Mazda relance son moteur rotatif !

Les fans de Mazda attendent désespérément le retour du moteur rotatif dans la gamme depuis 2012 et la disparition de la sportive RX-8. Mais cette attente est terminée : dans un nouveau communiqué officiel, la marque d’Hiroshima annonce la présentation de la nouvelle version de son SUV compact MX-30, équipé jusqu’ici d’un groupe motopropulseur entièrement électrique.

Si vous rêviez d’une nouvelle voiture de sport Mazda à moteur rotatif, c’est raté : dans ce cas précis, le moteur rotatif servira simplement de prolongateur d’autonomie sous le capot du MX-30. Ce dernier restera propulsé par son moteur électrique et le bloc thermique produira lui-même cette électricité lorsque les batteries seront vides. Le choix du moteur rotatif paraît rationnel dans ce genre de configuration mécanique, sachant que cette technologie prend moins de place et pèse moins lourd qu’un moteur à pistons conventionnel. Voilà pourquoi Audi avait également installé un moteur rotatif dans son prototype A1 e-tron présenté en 2010.

Le MX-30 à prolongateur d’autonomie sera officiellement dévoilé ce vendredi 13 janvier au salon de Bruxelles (et nous serons là pour vous en parler en détail). Reste à savoir si Mazda osera installer ce moteur rotatif dans d’autres modèles et surtout, dans une vraie voiture de sport. La tendance n’est malheureusement pas à ce genre de projet actuellement…

Le salon de l’Auto de Bruxelles fête son 100anniversaire en fanfare

Les salons de Paris, Genève et Francfort ont été pendant des décennies les salons les plus importants d’Europe, si ce n’est du monde.

Francfort remplacé par Munich, Genève par Doha, ne subsiste désormais parmi ces ténors que le Mondial de Paris dont la dernière version en 2022 était plutôt terne.

Et l’ex « petit » salon de Bruxelles pourrait bien tirer son épingle du jeu en proposant une édition 2023 très ambitieuse : plus de 50 marques sont représentées et d’importantes nouveautés y sont révélées. Caradisiac vous fait découvrir de l’intérieur ce prometteur salon de Bruxelles.

Informations pratiques

Où : Parc des expositions,Pl. de Belgique 1, 1020 Bruxelles,

Quand ? Du samedi 14 au dimanche 22 janvier 2023 (journée réservée à la presse le vendredi 13)

Quels horaires ?Ouverture au public : du samedi 14 au dimanche 22 janvier - Heures d’ouverture : de 10h00 à 19h00 - Nocturnes jusqu’à 22h : lundi 16 et vendredi 20 janvier

Billetterie : Autosalon|Askoto