Toyota : un GR Hilux avec V6 diesel de plus de 280 ch ?

Toyota développe petit à petit sa gamme de sportives d'origine GR (Gazoo Racing) : Supra, Yaris, prochaine GT86, et pourquoi pas Hilux ? Le pickup compact sportif n'est pas une chose commune, puisque seul Ford s'est essayé pour l'instant réellement à l'exercice avec le Ranger Raptor. Mais pourquoi pas Toyota ? La rumeur d'un GR Hilux a fait surface ces derniers mois sur la Toile, mais jusqu'ici, aucun prototype n'a été aperçu, signe que l'auto n'existe pas, ou qu'elle n'en est qu'au début du développement.

Le site australien Carsguide annonce cependant que Toyota, qui a supprimé la version V6 essence du Hilux (uniquement proposée sur certains marchés comme l'Australie), pourrait bien lancer un GR Hilux dans un avenir proche.

Nos confrères se basent sur le fait que Toyota prépare un nouveau V6 diesel 3.0 pour la prochaine génération de Land Cruiser, et que ce moteur pourrait également servir à un Hilux sportif. Les premiers chiffres (à prendre avec des pincettes) seraient les suivants : près de 300 ch et 650 Nm, ce qui placerait le GR Hilux nettement devant le Ford Ranger Raptor.

"Nous utilisons le Hilux en course au Dakar, il est donc tout à fait possible que nous puissions voir un tel véhicule (GR Hilux) dans le futur", a commenté la marque nippone. Il est toutefois tout sauf certain qu'il soit commercialisé en Europe...