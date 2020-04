Toyota Valenciennes : une production déjà plus élevée que prévu

C'est reparti très lentement, jeudi 23 avril, à l'usine d'Onnaing, dans la banlieue de Valenciennes, de Toyota, comme on a pu le constater nous-mêmes, puisque Caradisiac a pu couvrir ce redémarrage. En temps normal, sur ces chaînes de montage du Nord, ce sont trois équipes de production qui se relaient pour sortir une moyenne de 1 200 Yaris chaque jour. Très loin de ce niveau journalier, l'objectif fixé pour cette reprise, comme nous l'explique le directeur des lieux Luciano Biondo, était, avec une seule équipe de production, de 50 Yaris… Des Yaris 3 dont 35 000 commandes restent à honorer avant de lancer la fabrication de la Yaris 4.

Sauf que le tout premier jour de redémarrage de la production, ce sont seulement 14 Yaris, loin des 50 visées, qui ont réussi à être assemblées ! Cela n'augurait pas d'une reprise sur les chapeaux de roues… Et pourtant. Depuis, le rythme de production s'est bien accéléré. Dès le lendemain, ce sont 150 Yaris qui ont été produites, et cela n'est jamais redescendu en dessous des 50.

Pour rappel, durant une semaine, ce sont 3 équipes de quelque 1 300 salariés à la production qui se relaient, chacune travaillant deux jours d'affilée, mais jamais ensemble. Lors de la toute première journée de la première équipe, il s'agissait aussi de remettre l'usine tout entière en route. Il fallait redémarrer les machines, et ça, ça ne se fait pas non plus d'un claquement de doigts, ce qui explique la très faible production de jeudi dernier.

Les prévisions aujourd'hui sont fiables. Pour les deux autres équipes à œuvrer, le jour 1, elles font chacune 50 unités, le jour 2, 150. C'est donc 200 Yaris qui sont désormais produites par équipe sur deux journées. "C'est beaucoup mieux que prévu", reconnaît Thomas Mercier de la CFDT. Et déjà, la direction de l'usine songe à mettre une seconde équipe de production en place : il y aurait ainsi une équipe de jour/une équipe de nuit, pour éviter que les salariés se croisent.

La production journalière pourrait très vite progresser, puisqu'une équipe est normalement habituée à faire 400 véhicules à elle seule. Pour finir, la Yaris 4 pourrait même arriver un peu plus tôt que ce qui est désormais prévu. Attendue initialement à la mi-mars, elle a dû être reportée à la fin juin-début juillet, en raison de la pandémie de coronavirus.

Pour l'heure, en tout cas, "les salariés sont très contents", nous assure Thomas Mercier, et ce redémarrage chez Toyota a l'air de se faire en effet de manière assez paisible. Comme chez Renault, où la production redémarre progressivement cette semaine, la CGT conteste toutefois ce retour précoce à l'usine.

