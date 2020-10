Toyota Yaris GR : sportive décalée - Salon de l'auto Caradisiac 2020

La précédente version de Toyota Yaris avait déjà eu droit à sa version sportive, la GRMN. Forte de 212 ch, sortis d'un moteur 4 cylindres 1.8, suralimenté non pas par un turbo, mais par un compresseur. Une solution rare pour les petites voitures, en décalage total par rapport à la concurrence, utilisant des moteurs de plus faible cylindrée turbocompressés.

Avec la génération de Yaris qui débarque sur le marché, la quatrième, Toyota se distingue encore en proposant une version survitaminée comme jamais. Cette fois-ci, pas de compresseur mais bien un turbo, qui souffle cette fois-ci dans les bronches d'un 3 cylindres 1.6, et fournissant sous la pédale de droite du conducteur pilote la bagatelle de 261 ch et 360 Nm de couple ! Énorme dans une catégorie des citadines, où la moyenne des puissances maxi ne dépasse pas les 220 ch. Même la Volkswagen Polo WRC n'avait pas osé aller aussi loin.

Autre particularité qui rend la Yaris GR complètement décalée par rapport à ses concurrentes : une transmission intégrale, deux différentiels Torsen, un sur chaque essieu (en option). Obligatoire ou presque pour faire passer la puissance au sol. La gestion de cette transmission s'appelle GR- Four, et permet de faire varier la répartition de la puissance entre l'avant et l'arrière, 30/70 à 50/50. La boîte de vitesses est manuelle à six rapports.

Mais ce n'est pas fini. La structure intègre, pour rigidifier et alléger, du plastique polymère renforcé de fibre de carbone sur le toit, des capot et portes en aluminium et des jantes forgées de 18 pouces. Au final, la citadine nippone pèse 1 280 kg. Et elle n'est disponible qu'en carrosserie 3 portes (sans encadrement), une caisse spécifique donc, quand les versions classiques n'existent qu'en 5 portes.

Les performances sont canon, avec 230 km/h en vitesse de pointe (pas si impressionnant) mais surtout un 0 à 100 abattu en moins de 5,5 secondes.

Un habitacle presque sage et un prix stratosphérique

Si la technique et la plastique extérieure sont assez impressionnantes, l'habitacle l'est un peu moins, avec seulement des surpiqûres rouges sur le volant et le levier de vitesses, et des sièges baquets enveloppants.

Le prix a été dévoilé, et clairement, la Yaris GR n'est pas donnée. En effet, le tarif est fixé à 35 500 €, soit plus que l'ancienne GRMN, qui était pourtant une édition limitée. De plus, avec 192 grammes de CO2 rejetés par km, la GR écope d'un malus conséquent de 9 103 euros. On vous laisse faire le calcul, la mise de départ est élevée, très élevée. Mais les solutions techniques et les spécificités de l'auto le justifient.

Nous avons en tout cas hâte d'essayer ce pétard japonais, vous en entendrez donc parler bientôt sur notre site.

