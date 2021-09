Transition vers l'électrique : Volkswagen ne peut pas faire plus vite

Au Salon de Munich, la voiture électrique est reine. Rien de surprenant. Même avant la crise sanitaire, les salons automobiles faisaient la part belle aux autos branchées. Mais cette fois, à Munich, le 100 % électrique a pris le dessus sur les stands. Certaines marques n'exposent d'ailleurs que leurs véhicules électriques.

Le salon remplit ainsi une de ses missions historiques : donner un avant-goût du futur. Car un marché tout-électrique, on va forcément y venir. Cet été, l'Europe a officialisé son intention d'interdire la vente des véhicules dotés d'un moteur thermique à partir de 2035.

Les constructeurs ont donc lancé leur transition vers l'électrique. Les annonces s'enchaînent. Hyundai a ainsi profité du Salon de Munich pour confirmer qu'il stoppera la vente des modèles avec moteur à combustion interne en… 2035. La firme coréenne compte ainsi se plier à la réglementation européenne sans prendre de l'avance, contrairement à d'autres firmes qui ont annoncé des dates plus proches. Pour Audi, ce sera 2033. Pour Ford, rendez-vous en 2030. Opel, ce sera 2028. Du côté d'Alfa Romeo, le 100 % électrique sera en place dès 2027. Qui dit mieux ? Jaguar avec 2025 !

Forcément, plus la marque est petite, plus sa conversion est facile et rapide. Smart a d'ailleurs été le premier constructeur à faire cette bascule dès 2019. Il lui a juste suffi d'arrêter les versions thermiques de ses Fortwo et Forfour pour ne garder que la motorisation électrique… quitte à faire plonger les ventes.

Mais pour les géants de l'industrie auto, la transition vers le tout électrique est une tâche immense. Dans le cadre du Salon de Munich, le patron du groupe Volkswagen, Herbert Diess, a ainsi assumé un changement qui prend du temps.

Auprès de l'AFP, il a déclaré : "Nous changeons rapidement. Est-ce que nous pourrions être plus rapides ? Non, c'est impossible". Pour lui, la transformation que cela demande est "compliquée" et demande "tellement d'investissement" que cela prendra forcément des années. Il exprime d'ailleurs des "doutes" sur le fait qu'un autre groupe puisse être plus rapide.

Volkswagen souhaite réaliser 70 % de ses ventes en tout électrique en Europe en 2030. Il va enchaîner les lancements, proposant déjà les ID.3 et ID.4. À Munich, l'allemand a levé le voile sur le concept ID.Life, qui annonce sa future citadine branchée, promise à moins de 20 000 €.

Lors de son entretien, Herbert Diess n'a pas hésité à envoyer un tacle au gouvernement allemand, qui a selon lui freiné la percée de l'électrique en maintenant un prix du gazole moins cher ! Six ans après le début du scandale du Dieselgate, qui a clairement poussé Volkswagen à accélérer sa transition électrique avec la nouvelle famille ID afin de se refaire une virginité, il fallait oser !