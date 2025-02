Trump prévoit bien de pénaliser les voitures européennes

Depuis l’année dernière, Donald Trump promettait assez régulièrement de taxer les voitures européennes importées aux Etats-Unis en cas de retour à la présidence du pays. Dont acte. Utilisant le protectionnisme à la fois comme un moyen d’augmenter les recettes fiscales mais également comme un outil de négociation, le nouveau président des Etats-Unis confirme qu’une augmentation des taxes pour les voitures européennes importées dans le pays est prévue.

« L’Union européenne a été inventée pour nuire aux Etats-Unis et elle a fait un très bon travail à ce niveau, mais maintenant je suis président », a lancé Donald Trump en précisant ensuite que les nouvelles taxes sur les produits européens « seront communiquées très bientôt et seront de 25% pour les voitures et d’autres choses ».

40 milliards de voitures en jeu

Il faut dire que l’Europe, et principalement les marques allemandes, ont exporté environ 40 milliards d’euros de voitures vers les Etats-Unis rien que sur l’année 2023. Cette augmentation des taxes sur les produits européens importés aux Etats-Unis risque donc d’avoir des effets sur l’industrie automobile européenne, en plus de contribuer à augmenter l’inflation au pays de Donald Trump.

Donald Trump a aussi indiqué, après avoir suspendu l’augmentation des taxes à 25% pour les produits importés depuis le Mexique et le Canada, qu’il prévoyait de les appliquer à partir du 2 avril. Mais comme pour la dernière fois, il est tout à fait possible qu’il ne décide à nouveau de les annuler au dernier moment. Difficile de prévoir, ces mesures étant aussi utilisées comme un moyen de pression très agressif par la nouvelle administration américaine, au mépris de la stabilité économique.