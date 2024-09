Donald Trump veut transformer les constructeurs automobiles allemands en marques américaines

Alors que certaines marques automobiles chinoises prévoyaient d’exporter massivement leurs voitures aux Etats-Unis, le pays de l’Oncle Sam vient de leur compliquer la tâche en augmentant sensiblement les taxes à l’importation dans leur cas (en plus de projeter d’interdire carrément leur technologie connectée à l’avenir).

En cas de retour au poste de président des Etats-Unis en novembre prochain, le candidat Donald Trump promet d’aller encore plus loin sur ce sujet de l’industrie automobile : il voudrait obliger les marques allemandes, très bien implantées sur le marché américain avec leurs autos « premium », de construire directement leurs véhicules sur le territoire du pays plutôt que de les importer. Sinon, ils auront droit eux aussi à une augmentation des droits de douane.

Les Allemands construisent déjà aux Etats-Unis

Il faut cependant rappeler que les constructeurs automobiles allemands construisent déjà des voitures aux Etats-Unis. C’est le cas pour Volkswagen qui possède une usine à Chattanooga et qui prévoit d’en ouvrir une autre pour les modèles de sa gamme Scout, mais aussi pour BMW avec son unité de production à Spartanbur ou pour Mercedes à Tuscaloosa. Audi, de son côté, ne possède qu’une usine au Mexique pour l’instant. Et toutes ces marques y importent massivement des autos depuis l’Europe en plus des modèles produits aux Etats-Unis actuellement.

Donald Trump menace d’ailleurs d’imposer des droits de douane à 100% pour les voitures fabriquées au Mexique, ce qui poserait aussi des problèmes aux marques américaines comme Chevrolet qui produit largement dans ce pays.

A noter par ailleurs que Donald Trump n’est pas du tout opposé à l’idée de voir les constructeurs automobiles chinois fabriquer leurs voitures aux Etats-Unis pour éviter les droits de douane majorés. Or, cette stratégie pourrait justement se heurter au projet d’interdiction de la technologie chinoise sur les futures voitures connectées vendues sur le marché américain. Bref, légiférer sur ce sujet ne va pas être simple aux Etats-Unis et là encore, le résultat des prochaines élections présidentielles influera beaucoup sur le futur de l’industrie automobile locale.