Aux Etats-Unis, les taxes sur les voitures électriques chinoises ont déjà des effets

100% de droits de douane pour les voitures électriques fabriquées en Chine et importées sur le sol américain. Voilà ce que devront assumer les constructeurs automobiles concernés à partir du 27 septembre prochain aux Etats-Unis, comme vient de le confirmer officiellement l’administration américaine.

Le pays taxera aussi de 25% les batteries de voitures électriques venant de Chine, mais aussi ses panneaux solaires de 50% et ses semi-conducteurs de 50% à partir du 1er janvier 2025. Considérant comme l’Union européenne que l’industrie automobile chinoise est subventionnée dans des proportions qui n’ont plus rien d’équitable face aux produits concurrents étrangers, elle a ainsi décidé de mettre en application ses menaces pour lutter contre le développement de ses exportations.

Comme chez nous où certains constructeurs allemands craignent des représailles de la Chine dans un marché capital pour BMW, Mercedes ou Volkswagen, les marques américaines s’exposent probablement à des mesures en réponse à ces décisions. On pense notamment à la marque Buick de la General Motors, qui vend désormais plus de trois quarts de ses autos en Chine (même si la production locale de ces modèles chinois les protège a priori).

Déjà des effets

Pour les constructeurs automobiles important des voitures électriques de Chine en tout cas, le choc est rude. Lotus, par exemple, a déjà pointé du doigt ces droits de douane en forte augmentation pour justifier la réduction de ses objectifs de vente en 2025. Et le prix de lancement de son SUV Electre sera finalement plus élevé que prévu : 229 000 dollars pour la série spéciale « Carbon », basée sur le niveau Electre R dont le tarif américain devait initialement se situer à 145 000 dollars. Certes, cette édition de lancement bénéficie d’un équipement de pointe qui justifie un prix plus élevé par rapport à l’Eletre R « normal ». Mais pas au point de le faire augmenter de 84 000 dollars. Pour rappel, l’Eletre R est disponible chez nous au prix de 153 090€ sans options.

D’autres marques chinoises désireuses d’envahir le marché américain, comme BYD ou Polestar, vont eux aussi devoir revoir leurs prix à la hausse. Ces hausses de prix vont inévitablement nuire à leur compétitivité : le Lotus Eletre R Carbon, par exemple, se retrouve 123 700 dollars plus cher que le nouveau Porsche Macan Electric aux Etats-Unis en version Turbo. Ou encore, 49 100 dollars plus cher qu’un Mercedes EQS SUV Maybach. Pas facile, dans ces conditions, de se faire un nom sur ce marché où les marques de luxe américaines, européennes ou japonaises y sont établies depuis longtemps. A moins évidemment de construire leurs voitures directement sur place pour éviter les taxes, comme les marques chinoises prévoient aussi de le faire chez nous en Europe…