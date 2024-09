Les Américains ont peur des voitures électriques chinoises (au sens propre)

Les Etats-Unis viennent de mettre en place un durcissement des taxes à l’importation des voitures électriques chinoises. Mais le gouvernement américain ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et s’inquiète aussi des possibilités offertes par les technologies contenues dans les voitures modernes, de plus en plus connectées.

Alors que les véhicules à conduite autonome doivent se généraliser dans les années à venir, c’est la capacité de ces engins à servir de postes d’observation pour des puissances étrangères qui préoccupe officiellement l’administration américaine. Que ce soit grâce à ses multiples caméras ou simplement par les données brutes qu’elle emmagasine en permanence, une voiture « connectée » peut en effet révéler de précieuses informations sur les habitudes des consommateurs américains et tout ce qu’il se passe dans le pays en temps réel.

« On a déjà eu la preuve de la pré-installation par la Chine de logiciels malveillants sur des infrastructures sensibles à des fins de perturbations ou même de sabotage. Or avec des millions de véhicules sur la route qui doivent avoir une durée de vie supérieure à 10 ans, ce genre de risque augmente considérablement », déclare le conseiller à la sécurité nationale des Etats-Unis Jake Sullivan dans des propos cités par les journalistes du Figaro.

Interdire la technologie chinoise des voitures connectées

Voilà pourquoi le gouvernement américain ambitionne carrément d’interdire toute la technologie chinoise équipant les nouvelles voitures connectées, y compris celles construites aux Etats-Unis !

D’après les journalistes de La Presse, le gouvernement américain viserait à mettre en place l’interdiction de terminaux de technologie chinoise dans les voitures connectées dès l’année 2027. Le département du commerce américain vient de dévoiler un texte « visant à préserver la sécurité nationale », sans qu’on connaisse pour l’instant les contours de ces mesures. Car dans les faits, de telles restrictions paraissent très difficiles à mettre en pratique dans une industrie automobile qui va devenir de plus en plus ultra-connectée pour assurer le bon fonctionnement de ses voitures et leur communication permanente avec les infrastructures routières et les autres usagers. A noter que ces interdictions concernent aussi la technologie embarquée de fabrication russe, même si cette dernière paraît beaucoup moins dangereuse en théorie en raison de sa quasi-inexistance dans l'industrie automobile actuelle.